Le duo bruxellois Dourone signe deux fresques géantes à Aix-en-Provence

Le premier mur fait près de huit mètres de haut, sur douze mètres de large, tandis que le second s’étend sur dix mètres sur quatorze : sur ce double support XXL, travaille en ce moment le duo de street-artistes bruxellois Dourone, que nous avions suivi dans le magazine Hors Cadre. “Nous sommes en pleine production de deux fresques intitulées INTERNET, à Aix-en-Provence“, nous explique Élodie Arshak, qui forme ce duo avec Fabio Lopez Gonzalo.

Ces deux fresques sont ainsi situées sur la façade de l’EFAP, une école dédiée aux nouveaux métiers de la communication, et de BRASSART, une école des métiers de la création.

Cette nouvelle fresque en deux volets évoque ainsi “la communication actuelle, ou comment nous sommes sans cesse connectés entre nous et parfois tellement seuls. Cette fresque s’inscrit dans une figuration narrative qui amène à la réflexion sur notre comportement contemporain“, indiquent les auteurs.

“C’est la deuxième fois que nous travaillons pour ce projet, d’une grande envergure car tous les établissements de l’EFAP et de BRASSART en France intègrent désormais des oeuvres d’art au sein de leur établissement. Le groupe qui gère toutes ces écoles passe par un curateur d’art, qui nous a contacté. Sur chaque site, plusieurs artistes français ou internationaux interviennent selon leur style et leur disponibilité au moment de la date de création“, ajoute Élodie Arshak, qui précise que leur première fresque a été finalisée dimanche dernier, et que la seconde sera terminée ce lundi.

► Hors Cadre | Rencontre avec Dourone, duo d’artistes urbains aux fresques colorées (03/10/2020)

Les deux Bruxellois, d’origine franco-espagnole, doivent travailler dans des conditions très particulières, mais auxquelles ils sont désormais habitués : “d’habitude, et au vu de la dimension monumentale de nos fresques, nous travaillons à la nacelle. Mais cette fois-ci, le lieu n’admettait pas le poids d’une nacelle, nous avons donc dû travailler à l’échaffaudage de quatre étages pour la première fresque, et de cinq étages pour la seconde. Autant dire que c’est plutôt sportif“, admettent les artistes, qui précisent “travailler toujours avec leurs quarante-et-une couleurs en pots de peinture acrylique, et aux pinceaux“.

Des artistes internationaux, de Los Angeles à Bruxelles

Basés dans un atelier de deux étages à Uccle, Fabio et Élodie sont déjà les auteurs de plusieurs fresques de grande taille à travers le monde, en Europe mais aussi aux États-Unis. À Bruxelles, ils ont notamment participé au parcours de street art développé à Jette, signant une grande fresque sur la façade d’une crèche, inspirée des Droits de l’Homme.

► Reportage | À Jette, l’artiste new-yorkais Kool Koor conçoit, avec Dourone notamment, un parcours de street art (30/08/2020)

Au total, le duo a déjà voyagé dans vingt-et-un pays et soixante-deux villes, pour créer plus de cent peintures murales de grand format. En parallèle de ce projet à Aix-en-Provence, ils travaillent également sur “un énorme projet, qui se déroulera prochainement à Abidjan en Côte d’Ivoire, et qui nous occupe depuis des années !“. À Bruxelles, ils préparent également une nouvelle collection d’oeuvres et d’installations dans leur atelier “que nous dévoilerons dès 2023“. Le rendez-vous est pris !

Arnaud Bruckner – Photos : Dourone