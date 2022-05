Le dispatching de la zone Bruxelles-Capitale-Ixelles déménage dans les locaux de Bruxelles Prévention et Sécurité

À terme, les dispatchings des six zones de police bruxelloises rejoindront les locaux de Bruxelles Prévention et Sécurité (BPS) pour une meilleure coordination de la sécurité à Bruxelles.

Le service de prise en charge des appels 101 de la zone de police la plus importante du pays a quitté ses locaux de la rue du Marché au Charbon ce lundi 23 mai. Il a rejoint le bâtiment “hautement technologique” de BPS, qui veille à la gestion centralisée de la sécurité à Bruxelles.

“Ce déménagement de notre dispatching nous permettra d’améliorer notre force de proactivité et de réactivité policières, tout en offrant des conditions de travail optimales à nos 57 opérateurs et opératrices actifs 24h/24, 7j/7 au service de la population et de sa sécurité”, se réjouit le chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, Michel Goovaerts.

“Outre un gain de temps et d’efficacité évident, le dispatching régional encourage les synergies entre zones de police et avec les services de secours. Il vient compléter le centre de crise régional inauguré en 2020 dans le même bâtiment et offre un dispositif de sécurité complet, à haute valeur technologique entièrement dédié à la sécurité des Bruxellois et des visiteurs de notre Région”, indique de son côté le ministre-Président Rudi Vervoort (PS).

Les dispatchings des cinq autres zones de police bruxelloises rejoindront par la suite les infrastructures de BPS. La prochaine sera la zone Marlow (Auderghem/Uccle/Watermael-Boitsfort).

A.V. – Photo : BX1