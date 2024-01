Le derby entre l’Union et Anderlecht reporté, Ostende – RWDM maintenu et à suivre en direct sur BX1

C’est officiel : le derby n’aura pas lieu ce mercredi soir. Le quart de finale entre Ostende et le RWDM, programmé ce mercredi, est lui maintenu, et est à suivre en direct dès 20h00 sur BX1 et BX1.be.

La décision était attendue pour 14h. Elle est finalement tombée plus tôt. Union-Anderlecht est reporté, tout comme OHL-Antwerp un autre quart de finale de Coupe de Belgique prévu ce soir. La Pro League a tranché après avoir consulté l’IRM, les prévisions météo sont changeantes et les chutes de neige pourraient se poursuivre jusqu’au milieu de la nuit à Bruxelles et plus largement dans le centre du pays.

“La Pro League et le manager du calendrier ont tenu ce matin une nouvelle concertation avec l’IRM”, a précisé la Pro League dans son communiqué. “Les prévisions météorologiques changeantes, avec des chutes de neige possibles jusqu’à trois heures demain matin dans le centre du pays, ont entraîné le report par le manager du calendrier de deux quarts de finale de la Croky Cup prévus ce mercredi soir. OHL-Antwerp FC et Union-RSC Anderlecht se disputeront la semaine prochaine”.

En prenant cette décision, la Pro League a surtout voulu ne prendre aucun risque pour les personnes qui devaient se rendre au stade, sans compter que la majorité des tribunes du stade Marien ne sont pas couvertes. Le match entre l’OH Leuven et l’Antwerp a été également reporté. Il se jouera le mercredi 24 janvier à 20h30. Le derby bruxellois aura lieu jeudi prochain, 25 janvier, à 20h30. Du coup, les demi-finales aller sont décalées et se joueront les 6, 7 ou 8 février et les matches retour gardent leur dates initiales les 27, 28 ou 29 février.

Les tickets resteront valables pour le match du 25 janvier. “Si vous souhaitez céder votre billet à quelqu’un, vous pouvez le faire via l’option Ticketpass de votre compte en ligne“, poursuit le club.

Le quart de finale entre Ostende et le RWDM, programmé ce mercredi à 20h00, est quant à lui maintenu. “Les prévisions météorologiques à la Côte sont plus favorables, avec peu ou pas de précipitations. Le match KV Ostende-RWDM de ce soir aura lieu à 20h00 comme prévu. Nous recommandons à tous ceux qui doivent se rendre au match de faire preuve de la plus grande vigilance”. Sauf si les conditions climatiques devaient changer. le terrain de Ostende n’est pas chauffé.

Match piège pour le RWDM

La question reste de savoir si les 450 supporters molenbeekois attendus pourront ou non faire le déplacement. De leur côté, le staff et les joueurs sont arrivés hier soir à la Côte, pour une mise au vert. C’est dire l’importance que les Bruxellois accordent à ce quart de finale, stade qu’ils n’ont plus atteint depuis 30 ans. On le sait, l’objectif du club, c’est le maintien en D1A, mais on ne crache pas sur une éventuelle demi-finale de Coupe de Belgique comme le club nous l’a confirmé en ces termes ce matin par téléphone.

Et le RWDM a une réelle chance. Ostende est dernier de Challenger Pro League, donc l’ancienne D2, et est empêtré dans les soucis financiers. Le président a claqué la porte et dimanche, l’entraîneur a démissionné. Son remplaçant est arrivé lundi. Mais, on le sait en football tout peut arriver. D’ailleurs Ostende a battu ce week-end le leader Zulte Waregem à la surprise générale. Pour Molenbeek, cette rencontre sent le match piège par excellence. L’équipe va cependant récupérer certains blessés : Heris devrait tenir sa place, Le Joncour revient sur le banc comme BIRON, absent depuis plusieurs mois.

À noter que Carlos Alberto, une des recrues de ce mercato, pourrait être aligné. Parlant de transferts, le défenseur Philipe Sampaio est arrivé hier au club. Et la venue de Mohammed SARR doit être confirmée cet après-midi. Il viendrait en prêt de LYON jusqu’à la fin de la saison. Cette rencontre est à suivre en direct à 20h00 sur BX1.

Mardi, le Club Bruges avait validé son ticket pour le dernier carré de la compétition grâce à sa victoire 0-1 à La Gantoise.

Loïc Struys avec Belga – Photo : Belga / Laurie Dieffembacq