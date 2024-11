Le dénombrement des sans-abris a été effectué ce mercredi à Bruxelles avec un record de bénévoles

Ce 6 novembre, Bruss’help a mené la huitième édition du dénombrement des personnes sans-abri et mal logées en Région Bruxelloise.

Cette opération poursuivait deux objectifs : une identification des profils ainsi que les besoins spécifiques des personnes sans-abri et mieux comprendre leurs parcours, en prenant en compte les facteurs d’âge, de genre, d’état de santé ou encore de situation administrative. Laetitia Delande, la directrice de Bruss’help, souligne : “Ce dénombrement est plus qu’un

simple chiffre : il représente des vies et nous aide à comprendre leurs besoins. Les données que nous recueillons nous permettent de construire des réponses sociales plus ciblées,

adaptées aux situations uniques de chaque personne, et de faire évoluer les perceptions.”

Une mobilisation collective pour une photographie fidèle de la réalité

Cette année, Bruss’Help a constaté une participation bénévole record : 400 personnes ont aidé l’association et les services communaux de prévention, les CPAS, les travailleurs sociaux de rue et plusieurs associations actives dans l’accompagnement des personnes en grande précarité.

Avant cette soirée fatidique, les services communaux de prévention et les travailleurs sociaux avaient recensé les lieux fréquentés par les personnes sans-abri dans leurs zones respectives. Objectif : “assurer une couverture complète et cohérente sur l’ensemble du territoire le soir du dénombrement”.

L’objectif du dénombrement réalisé cette année est d’élargir le recueil des informations, de manière à améliorer les réponses sociales, médicales et administratives apportées aux personnes sans-abri.

Lors du dernier dénombrement en 2022, Bruss’help avait comptabilisé 7.134 personnes sans-abri ou mal logées, dont 977 mineurs en Région de Bruxelles-Capitale. Ce nouveau dénombrement permettra d’observer l’évolution de cette situation, mais avec la crise de l’asile qui touche la région, le secteur craint fortement de dépasser les 10.000 personnes. Les résultats seront disponibles au printemps 2025 et feront l’objet d’une présentation spécifique au Gouvernement et au Parlement.

