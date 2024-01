Le coût des embouteillages en 2023 estimé à plus de 5 milliards d’euros

Les pertes de temps et le surcroît de consommation et d’émissions polluantes provoqués en Belgique par les embouteillages représentent un coût estimé à plus de cinq milliards d’euros l’an dernier, soit 4% de plus qu’en 2022, selon des chiffres du “Belgian Mobility Dashboard” établi par la Fédération des entreprises de Belgique (FEB) et la Febiac, la fédération du secteur automobile.

Les mois d’octobre et novembre ont été les plus “coûteux” sur ce plan, à respectivement 552 et 513 millions d’euros. A l’inverse, les coûts liés à la congestion sur les routes belges ont été les plus faibles en juillet (271 millions d’euros). La FEB et la Febiac calculent les coûts économiques générés par la congestion en se basant sur les pertes de temps, la consommation supplémentaire de carburant et le coût des émissions supplémentaires des véhicules, qu’elles convertissent ensuite en valeurs monétaires.

La Région bruxelloise est celle où l’on perd le plus de temps dans les bouchons, du pays, selon le même rapport. Le temps moyen perdu par personne active occupée et par jour y est de 7 minutes 45, contre 6 minutes 24 en Flandre et 6 minutes 15 en Wallonie. A Bruxelles toujours, c’est le 9 novembre dernier que la longueur des files a été la plus importante avec 273 km; un mois noir pour la circulation de manière générale avec 10 minutes et 30 secondes perdues par jour dans la capitale.