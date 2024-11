Le Coudenberg Sound Box Fest revient pour une 4e édition à partir du 24 novembre

Quatre doubles concerts auront lieu chaque dimanche dès 18h30 dans les vestiges de l’ancien palais royal de Charles Quint à Bruxelles.

La 4e édition du Coudenberg Sound Box Fest se déroulera durant quatre dimanches entre le 24 novembre et le 15 décembre, ont annoncé vendredi les organisateurs de l’événement.

“Chaque concert combine deux groupes, ensembles ou musiciens, qui unissent leurs forces pour plonger leur public dans une acoustique riche, de la musique classique à la musique contemporaine et tout ce qu’il y a entre les deux”, précise le communiqué des organisateurs. Le programme s’étend de l’époque shakespearienne avec des airs anciens aux sons modernes et contemporains américains, comprenant des œuvres de Leonard Bernstein et Viet Cuong.

Le public sera aussi invité à découvrir des joyaux du baroque français avec Jean de Sainte-Colombe et des classiques intemporels tels que les Variations Goldberg de Bach et les Gymnopédies de Satie, tous réimaginés et transfigurés par des “artistes innovants”.

Belga