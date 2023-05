Le conseil d’administration de Bit4You déchargé de la gestion de la plateforme

Le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a décidé d’étendre la mission des administrateurs provisoires de Bit4You.

Ainsi, le conseil d’administration a donc été déchargé de la gestion de la plateforme belge d’échanges de cryptomonnaies, rapporte mercredi Me Modrikamen, qui représente des déposants. En avril dernier, Bit4You a annoncé suspendre ses activités alors que son sous-traitant CoinLoan est entré dans une procédure d’insolvabilité engagée par la justice estonienne.

Un tribunal d’Estonie doit prochainement statuer sur une faillite définitive de CoinLoan. Plus de 41.800 clients belges ont investi environ 13 millions d’euros sur la plateforme Bit4You, mais ces fonds sont depuis bloqués. L’autorité des marchés boursiers, la FSMA, a transmis le dossier au parquet de Bruxelles après avoir détecté des irrégularités. Le tribunal de l’entreprise de Bruxelles a également nommé deux administrateurs provisoires, l’avocat Nicholas Ouchinsky et le réviseur d’entreprise Dirk Smets, pour examiner les options de sauvetage de la plateforme et protéger les intérêts des clients. Ils doivent faire rapport au tribunal dans les prochains jours. Initiateur de plusieurs actions collectives en matière financière (Tractebel, Petrofina, Electrabel et Fortis entre autres), Me Modrikamen appelle les déposants de Bit4You à se regrouper afin que les responsables de ce dossier comblent le passif, “volontairement ou par la voie judiciaire”.

D’après ses informations, il explique craindre à ce stade l’insolvabilité de CoinLoan et ne pas écarter l’existence d’une fraude.

Belga – Photo : BX1