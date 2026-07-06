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Le Cinema Palace évacué suite à un dégagement de fumée provoqué par une voiture

Dimanche soir, le Cinema Palace a dû être évacué en raison d’une nuisance due à la fumée et à une odeur nauséabonde provenant d’une voiture en dérapage. C’est ce qu’ont indiqué les pompiers de Bruxelles.

Vers 20 h 20, l’alarme s’est déclenchée dans le cinéma. L’intérieur était envahi par la fumée et une odeur de brûlé. Les pompiers ont alors procédé à l’évacuation du bâtiment.

La cause s’est avérée être une voiture qui faisait des “donuts” sur la place Saint-Gorik, située derrière le cinéma, explique le porte-parole Walter Derieuw.

Deux véhicules de commandement et trois camions-pompes se sont rendus sur place.

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