Qui est NIO, le constructeur automobile chinois candidat repreneur pour le site d’Audi Brussels ?

Le constructeur automobile chinois NIO serait l’un des candidats à la reprise de l’usine Audi de Forest, menacée de fermeture, écrit mercredi De Tijd sur base de sources proches du dossier.

Audi recherche assidûment un repreneur pour son usine forestoise. Ce serait la dernière alternative à une fermeture qui semble de plus en plus inévitable alors que le groupe Volkswagen, auquel appartient Audi, a décidé de ne plus construire de voitures sur le site bruxellois une fois les derniers exemplaires du SUV électrique Q8 e-tron sortis l’an prochain. Une fermeture pourrait entraîner la perte de 2.910 emplois.

Une délégation de NIO a visité le site d’Audi Brussels ces dernières semaines. Selon De Tijd, le constructeur chinois élaborerait une offre, qu’il devrait remettre au groupe VW d’ici lundi prochain.

Qui est NIO ?

Ce constructeur automobile chinois basé à Shangaï et fondé en 2014 est spécialisé dans les voitures électriques haute gamme. Ses voitures ne sont pas encore commercialisées dans notre pays, mais des scooters électriques sont déjà disponibles chez nous.

Le principal atout de cette marque sur le marché de la voiture électrique, c’est la puissance de recharge de ses voitures. Son modèle ET9 par exemple peut récupérer 255 km d’autonomie en 5 minutes de charge seulement, un record.

Depuis plusieurs mois, NIO annonce la livraison de nouveaux modèles vers le marché européen, particulièrement en Europe du Nord.

L’idée pour le constructeur serait donc ici de délocaliser ses ateliers pour produire chez nous, et éviter ainsi des frais d’importation qui deviennent de plus en plus importants suite aux nouvelles mesures européennes.

