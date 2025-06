La brasserie Chapeau Blanc à Anderlecht ferme (à nouveau) ses portes

L’appel à l’aide à ses clients il y a quelques mois n’aura pas suffi à sauver l’institution, reprise il y a un peu plus de deux ans par un groupe d’habitués.

C’est un établissement bien connu des Anderlechtois qui va fermer ses portes ce week-end. Sur un poste Linkedin, l’un des repreneurs, Thierry Huart-Eeckhoudt évoque les raisons de la fermeture. “Un peu plus de deux ans après avoir décidé de reprendre cette brasserie mal en point, on doit fermer. Rien ne nous aura été épargné“, témoigne-t-il. “Deux fusillades par mois dans le quartier. Deux cambriolages. Anderlecht une commune qu’on adore mais qui continue de souffrir un maximum. Le personnel qui est resté jusqu’au bout est incroyable. Mais on a rencontré notre lot de chefs sous drogues, menaçants, harceleurs.”

L’entrepreneur ne cache pas aussi des causes internes à cette fermeture. Suite à l’abandon des précédents gérants, le restaurant avait été repris par 16 jeunes habitués soucieux de faire perdurer cette adresse fondée en 1890. Après deux ans, ceux-ci ont néanmoins du se rendre à l’évidence que le projet n’attirait pas de gérant et de chef, futur actionnaire entrepreneur. “Ce manque d’expérience et donc son flots de décisions prises par manque de maturité nous a certainement conduit plus vite que prévu dans le mur“, confie-t-il.

De manière plus générale, il pointe un secteur qui est aujourd’hui “sous une pression de dingue“.

Le groupe de 16 va lancer une procédure de faillite, en espérant que le curateur puisse retrouver de nouveaux repreneurs. Une dernière ouverture aura lieu ces vendredi et samedi soir.

BX1 – Photo : Google Maps