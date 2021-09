Le chantier du futur terminus du Métro 3 ouvert au public à l’occasion de la journée sans voiture

Ce dimanche 19 septembre aura lieu le traditionnel dimanche sans voiture, dans le cadre de la semaine de la mobilité. À cette occasion, la STIB organise une journée portes ouvertes. Cette année, amateurs et curieux sont invités à découvrir les coulisses du chantier du Métro 3. En outre, comme de coutume pour l’événement, les transports en commun seront gratuits toute la journée.

Le chantier du futur terminus du métro 3 bat son plein à la station Albert à Forest. Pour rappel, l’actuelle station de tram va devenir le terminus de la nouvelle ligne de métro qui doit permettre de relier le nord au sud de la ville. À terme, la station Albert deviendra un “pôle multimodal” qui accueillera un nouveau terminus pour les trams 4 et 51 d’une part et pour le métro 3 d’autre part.

► À lire aussi | L’étude d’incidences confirme que le projet du Métro 3 est le mode de transport le plus adapté

Le dimanche 19 septembre, à l’occasion de sa traditionnelle journée portes ouvertes, la STIB invite le public à découvrir les coulisses de ce chantier. Pour participer à la visite, il est nécessaire de s’inscrire sur le site dédié. La Stib recommande en outre de porter des chaussures fermées et pourvues de semelles solides. Le port du masque est également obligatoire en raison de la crise sanitaire. À noter que le chantier n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

► Dossier BX1 | Travaux du métro 3 : quand l’avenir de l’avenue de Stalingrad est menacé

Réseau STIB gratuit et fréquences renforcées

Le réseau de la STIB sera totalement gratuit le dimanche 19 septembre, et ce, du début à la fin du service. Les portillons s’ouvriront automatiquement dans les stations et les valideurs seront désactivés dans l’ensemble des véhicules et des stations. Les bus, trams et métros rouleront selon l’horaire du samedi au lieu du dimanche, afin d’assurer des fréquences plus élevées sur l’ensemble du réseau. Les lignes les plus fréquentées bénéficieront en outre de renforts supplémentaires. Les informations détaillées sont disponibles sur le site internet de la STIB.

La traditionnelle journée sans voiture, qui s’inscrit dans le cadre de la Semaine de la Mobilité, aura lieu le dimanche 19 septembre. Pour l’occasion, l’ensemble du territoire de la Région bruxelloise sera fermé au trafic automobile de 09h30 à 19h00, laissant la voie libre aux adeptes de la mobilité douce.

V.d.T. (avec Belga) – Photos : Stib