Le chanteur Lou Deprijck est décédé à l’âge de 77 ans

Lou Deprijck est décédé à l’âge de 77 ans, a annoncé mardi la DH, citant la famille du chanteur et compositeur belge. La compagne de ce dernier a confirmé l’information sur Facebook. Connu pour être à l’origine du tube “Ça plane pour moi” de Plastic Bertrand dans les années 1970, Lou Deprijck était atteint de problèmes de santé et séjournait ces derniers temps dans un hôpital bruxellois.

Francis “Lou” Deprijck est né le 11 janvier 1946 à Lessines, commune de la province de Hainaut qui a vu naître entre autres René Magritte. Tantôt interprète, tantôt compositeur et producteur, la carrière de ce fonctionnaire à la Régie des Télégraphes et Téléphones (RTT) aura marqué des décennies.

Lou Deprijck met pour la première fois les pieds à Bruxelles en 1964, dans le cadre de son emploi de fonctionnaire. Il habitera finalement 25 ans dans la capitale, où il se plaisait à côtoyer les bistrots de musiciens du quartier de la Bourse, avant de quitter la Belgique pour la Thaïlande au début des années 2000, rentrant ensuite à nouveau au pays.

Un tube planétaire

Dans les années 70 apparaît le trio Two man sound, qu’il forme avec Sylvain Van Holmen et Yvan Lacomblez. On doit au groupe notamment les succès “Disco samba” et “Charlie Brown”. En 1978, il lance Lou and the Hollywood Bananas (“Kingston Kingston”), avec deux danseuses choristes.

Cet amateur de balle pelote produit avant cela le tube planétaire “Ça plane pour moi” en 1977. Un temps fort de sa carrière, qui créera plus tard la polémique quant à son interprète, amenant l’affaire jusque devant la justice. C’est ainsi qu’un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles de 2006 mentionne que seul Plastic Bertrand a juridiquement la qualité d’artiste interprète de la chanson. Un rapport d’expert désignera par la suite en 2010 Lou Deprijck comme seul interprète du tube en raison de son accent picard, ce qu’a toujours contesté Plastic Bertrand. Lou Deprijck revendique également avoir chanté sur les quatre premiers albums du chanteur.

Francis Lou Deprijck a par ailleurs figuré sur la liste MR-Ensemble à Lessines lors des élections communales de 2012 et a été conseiller communal de la ville jusqu’en 2021 En 2016, à l’occasion de l’Euro de football en France, il sort “Come on Belgium”, pour supporter les Diables Rouges. Sa biographie, “Ça plane pour moi”, a été publiée en 2008.

Le chanteur a donné l’un de ses derniers concerts en juillet 2022, lors du Bal National à Bruxelles.

► Revoir aussi | Un dernier au revoir au Grand Jojo à la Basilique de Koekelberg

Belga – Photo : Belga

■ Évocation de Pierre Beaudot sur le plateau du 12h30