Le centenaire de Miles Davis célébré à Bruxelles

Le trompettiste et compositeur américain Miles Davis, né le 26 mai 1926 à Alton (Illinois) et décédé en 1991, aurait eu cent ans cette année. À cette occasion, plusieurs événements lui rendront hommage à travers la Belgique ces prochains mois, et notamment à Bruxelles.

Figure centrale du jazz du 20e siècle, Miles Davis est considéré comme l’un des musiciens les plus influents de l’histoire des musiques improvisées, ayant accompagné et souvent provoqué plusieurs de leurs grandes mutations stylistiques, du bebop de l’après-guerre au cool jazz, du hard bop au jazz modal, avant d’ouvrir largement la voie aux expérimentations électriques de la fin des années 1960 et 1970. Trompettiste au son immédiatement identifiable, il s’est également distingué comme chef de groupe, révélant au fil des décennies plusieurs générations de musiciens, dont notamment Herbie Hancock ou Wayne Shorter, devenus à leur tour des références.

Des albums comme ‘Kind of Blue’ (1959), souvent cité parmi les disques les plus marquants de l’histoire du jazz, ou ‘Bitches Brew’ (1969), jalon fondateur de la fusion jazz-rock, témoignent d’une carrière faite de ruptures esthétiques successives plutôt que de fidélité à une formule unique. Davis revendiquait lui-même ce besoin de distance vis-à-vis de son propre travail. “C’est comme quand on se regarde dans un miroir trop longtemps […] quand on fait un disque et qu’on le joue et le rejoue, ça devient quelque chose qui vous est trop proche. Il faut donc passer à autre chose”, confiait-il en 1985 à Marc Moulin dans l’émission ‘Cargo de nuit’ de la RTBF, à l’occasion d’un concert de l’artiste américain à Forest National.

La Belgique a d’ailleurs croisé la route de Miles Davis à de nombreuses reprises. Dès le milieu des années 1950, le trompettiste se produit sur les scènes belges. Le 4 novembre 1956, il se produit l’après-midi à Anvers, au Cercle artistique, pour ensuite ravir les oreilles du public du Palais des Beaux-Arts de Bruxelles dans la soirée, révèlent les archives du Hot Club de Belgique, une association réunissant des férus de jazz active entre 1939 et 1961. Il revient ensuite régulièrement sur les scènes du pays avec un passage à Bruxelles en décembre 1957 ou encore un concert à la Koningin Elisabethzaal à Anvers le 28 octobre 1967 dans le cadre d’une tournée européenne avec son ‘Second Great Quintet’, dont l’enregistrement figure sur la compilation ‘Live in Europe 1967: The Bootleg Series Vol. 1’.

Bozar en mai

Une affiche conservée à la Bibliothèque royale de Belgique atteste par ailleurs de sa présence à Liège (Sart-Tilman) le 8 novembre 1969, à l’occasion du ‘First international jazz event in Liège’, signe supplémentaire de la place qu’occupait déjà l’artiste dans la programmation jazz belge de l’époque.

Les années 1970 et 1980 voient se succéder des concerts dans la capitale — notamment au Palais des Beaux-Arts en octobre 1971, puis à la Salle Henry Le Bœuf en mai 1982 — ainsi qu’à Forest National en octobre 1985 et au Cirque royal en octobre 1986. Ces prestations, parfois captées par la radio-télévision publique belge, ont contribué à ancrer durablement son nom dans la mémoire des amateurs de jazz du pays. C’est donc très logiquement qu’à l’approche du centenaire de sa naissance, la Belgique s’apprête aussi à lui rendre hommage sur scène.

À Bruxelles, le 1er mai 2026, le Brussels Jazz Orchestra s’associera au trompettiste américain Ambrose Akinmusire à Bozar pour un programme explicitement conçu autour de l’héritage davisien.

Le même esprit animera le projet intitulé ‘We Want Miles’ qui, au printemps, fera vibrer la capitale lors du Brussels Jazz Festival, puis Liège, à la fin du mois de mai. Le sextet à l’origine de ce projet célébrera l’été lors du festival Tournai Jazz le temps d’un concert gratuit le 28 juin sur la scène de l’Esplanade.

De son côté, Gent Jazz mettra à l’honneur, début juillet, le répertoire de Miles Davis à travers plusieurs concerts, dont une soirée réunissant Terence Blanchard et Ravi Coltrane, suivie d’un hommage porté par le bassiste Marcus Miller, ancien collaborateur du trompettiste. Autant d’initiatives qui témoignent de la permanence de son influence sur les musiciens contemporains, un siècle après sa naissance.

Le musicien américain est décédé le 28 septembre 1991 à Santa Monica (Californie) à l’âge de 65 ans. Au fil d’une carrière étalée sur près de cinq décennies (avec une retraite partielle au milieu des années 1970 puis un retour au début des années 1980), Miles Davis a été abondamment récompensé, notamment par un Grammy Award pour l’ensemble de sa carrière en 1990.

Avec Belga – Photo Belga 26 octobre 1971 à Nieuport