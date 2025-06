Vooruit pointe la méthode et l’absence de “nouvelles recettes”, le CD&V appelle le MR et le PS à cesser la surenchère d’annonces

Les partis flamands Vooruit et CD&V ont réagi ce lundi à la proposition de déclaration de politique générale présentée mercredi matin par le MR. Les deux formations politiques attendent une méthode.

“De nombreux sujets sont abordés mais d’autres, malheureusement, sont absents“, a réagi Ans Persoons pour Vooruit. “Nous regrettons l’absence d’un chapitre sur les ‘nouvelles recettes’, pourtant demandé par l’agence de notations Standard & Poor’s“.

Pour Vooruit, la déclaration a “une couleur clairement libérale de droite” et peut “constituer une base de négociations, à condition que des modifications substantielles puissent y être apportées“. Vooruit dit par ailleurs se poser “de sérieuses questions sur la méthode utilisée. Présenter cette déclaration au parlement en n’autorisant que des modifications minimes ne peut pas fonctionner. Cela ne peut jamais conduire à un consensus. Au contraire, le caractère public des débats ne fera que renforcer les désaccords et les divisions politiques.Les négociations doivent se dérouler sur un pied d’égalité et dans la confiance, selon une méthode claire et discrète préalablement définie par tous les négociateurs. Un élément essentiel de cette méthode est de déterminer des partenaires de discussion. Il nous semble inutile de débattre pendant des semaines d’un texte qui ne dispose pas d’une majorité au parlement.“

► Lire aussi | Note du MR pour une formation bruxelloise : entre “réels éléments positifs” et “divergences” pour Christophe De Beukelaer (Engagés)

Benjamin Dalle souhaite que les partis reviennent à la table des négociations.

Le négociateur du CD&V à Bruxelles, Benjamin Dalle, a salué lundi la note de politique régionale présentée la semaine dernière par le président du MR Bruxelles David Leisterh, même si les chrétiens-démocrates flamands éprouvent des difficultés sur certains points. Le MR doit maintenant proposer une méthode de négociation, dit-il, appelant ce parti ainsi que le PS à cesser leur surenchère d’annonces.

Benjamin Dalle reconnaît que la note contient de nombreuses propositions pour relever les défis auxquels Bruxelles est confrontée, comme “les crises de la sécurité et de la propreté”. Dans le même temps, le CD&V a de nombreuses remarques à formuler, notamment sur la trajectoire et les propositions budgétaires, la place de la société civile, la garantie du bilinguisme et les réformes structurelles nécessaires. L’important à ses yeux est que le MR propose dans la foulée une méthode qui permette à une majorité gouvernementale stable de s’unir autour d’un projet substantiellement fort. Tout comme la négociatrice de Groen Elke Van den Brandt, le CD&V souligne qu’une déclaration de politique régionale naît normalement de négociations avec les futurs partenaires du gouvernement.

“Organiser un débat parlementaire sur une note du MR qui a peu de chances d’obtenir un soutien suffisant au parlement, cela n’a pas de sens”, selon Benjamin Dalle. Le CD&V est davantage critique à l’égard de l’initiative du PS cherchant à constituer une majorité “progressiste” avec le PTB, alors que David Leisterh, candidat ministre-président, travaille sur une note, fait observer Benjamin Dalle. “La dernière chose dont Bruxelles a besoin aujourd’hui, c’est d’une aventure d’extrême gauche. Nous avons besoin d’un gouvernement stable qui gouverne de manière solide pour remettre Bruxelles en ordre”, dit-il. À ses yeux, le MR et le PS mènent une surenchère médiatique qui doit cesser, afin de revenir à la table des négociations.

Belga – Photo : Belga