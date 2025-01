Le carillon du Mont des Arts entamera sa mue vers un mécanisme électrique au printemps

Le carillon du Mont des Arts, avec ses 12 personnages et son horloge dorée, prendront un coup de neuf, une fois les affres de l’hiver passées, a annoncé mercredi la Régie des Bâtiments.

D’un système hydraulique, il muera au printemps vers un mécanisme électrique. À deux pas de la gare de Bruxelles-Central, c’est un manège qui fait tendre l’oreille et attire les curieux. Sur la façade arrière de l’arche du Palais de la Dynastie, 12 statuettes de l’histoire et du folklore bruxellois s’animent aux notes de 24 cloches de carillon. Celles-ci tintent d’une heure à l’autre en alternant entre deux mélodies (flamande et wallonne), fragmentées aux quarts d’heure et à la demi-heure. L’horloge dorée dicte au Jacquemart de bronze, posté en haut de l’arche, l’heure à sonner.

► Lire aussi | Un nouvel ascenseur panoramique au Mont des Arts



Du moins, c’est la manœuvre qui s’opère quand le système hydraulique, qui permet aux personnages du carillon de sortir et de rentrer de leur niche à chaque heure, ne se grippe pas. Installé en 1965, le mécanisme accuse en effet le poids des ans tandis que les pièces de rechange se font de plus en plus rares. Le froid amène son lot de tracas, comme le gel de l’huile ou une rupture de canalisation.

► Lire aussi | Climat : des débris d’inondations au sommet du Mont des Arts pour pousser les politiques à agir



La Régie des Bâtiments a donc décidé de faire entièrement remplacer le système de commande hydraulique par une commande électrique, moins coûteuse et plus respectueuse de l’environnement, assure-t-elle.

Après la commande de matériel et la rudesse de l’hiver passées, le chantier débutera au printemps. Les travaux, confiés à l’entreprise brabançonne Clock-o-matic SA, devraient durer un mois. L’investissement s’élève à 101.000 euros.

Belga