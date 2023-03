Le Canadien Couche-Tard va reprendre des stations TotalEnergie : inquiétude des syndicats

Un conseil d’entreprise extraordinaire prévu ce mercredi n’a pas apporté beaucoup de réponses, selon les organisations syndicales.

L’intention de TotalEnergies de s’associer à Couche-Tard pour l’exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg – même après une première rencontre avec l’acquéreur – continue de susciter beaucoup d’interrogations au sein des syndicats.

La semaine dernière, la compagnie pétrolière et gazière française a annoncé que l’exploitation de ses 619 stations-service en Belgique et au Luxembourg se ferait dorénavant via une coentreprise avec le groupe canadien de distribution d’alimentation et de carburants Couche-Tard. En Allemagne et aux Pays-Bas, le réseau de près de 1.600 stations-service est entièrement cédé au Canadien. Dans les quatre pays, les stations-service devront continuer à opérer sous le nom de TotalEnergies pendant au moins cinq ans.

Une première réunion entre les syndicats et les directions de TotalEnergies et de son partenaire canadien était à l’ordre du jour ce mercredi. Elle n’a pas apporté beaucoup de réponses pour l’instant, a déclaré Bart Deceukelier, du syndicat chrétien. “Toutefois, il est clair que Couche-Tard ne veut donner des garanties au personnel que pour un an. Elle ne veut pas non plus communiquer directement avec nous, tout doit se faire par l’intermédiaire de TotalEnergies. C’est quand même un peu inquiétant”, a-t-il ajouté.

Une nouvelle réunion est prévue mercredi prochain. Les syndicats réuniront alors également le personnel.

Les stations-service et les magasins associés emploient quelque 900 personnes en Belgique, auxquelles s’ajoutent 130 personnes dans les services auxiliaires.

■ Reportage de Maël Arnoldussen, Thibaut Rommens et Hugo Moriamé