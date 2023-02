Le C12 interdit les appareils photos et flashs dans sa discothèque

L’un des hauts lieux bruxellois de la nuit a décidé de prendre une mesure radicale pour profiter autrement des soirées.

Le C12, l’une des principales discothèques de Bruxelles, installée dans la rue du Marché aux Herbes, a révélé ce week-end une nouvelle politique concernant les appareils photos et flashs dans son enceinte. La boîte de nuit a annoncé sur ses réseaux sociaux que ces appareils étaient désormais interdits pour permettre à tous ses visiteurs de “se sentir libre et se comporter, danser, s’habiller comme ils le souhaitent”. Elle explique cette décision par le fait que “la lentille d’un appareil photo sur un smartphone peut devenir un obstacle dans la création de cette atmosphère, que ce soit pour le photographe ou son sujet. Nous aimerions voir chaque nuit comme une expérience vécue par tout le monde et sur le moment, au lieu de ramener le monde extérieur dans le club”.

Depuis vendredi dernier, les appareils photos et flashs sont donc proscrits. Et pour cela, la discothèque a décidé de mettre des autocollants opaques sur les smartphones. “Ils seront facilement retirables par la suite”, précise le C12. Même si plusieurs personnes qui ont fait l’expérience de cet autocollant demandent à la boîte de nuit de trouver d’autres autocollants face à la difficulté de retirer celui apposé sur leur téléphone.

Pour celles et ceux qui souhaitent tout de même immortaliser leur soirée, le C12 précise qu’un photographe maison sera la seule personne habilitée à prendre des photos et les proposera sur les réseaux sociaux et sur le site internet du club. “Si vous n’êtes pas content d’une photo que nous avons utilisée, merci de nous contacter”, précise encore le C12.

Gr.I. – Photo : Instagram @C12_bxl