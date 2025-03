Le Bruxellois Pierre-Olivier Beckers élu vice-président du Comité international olympique

Ancien président du Comité olympique et interfédéral belge, Pierre-Olivier est élu pour un mandat de 4 ans, jusque 2029, qui peut être prolongé une fois.

Pierre-Olivier Beckers a été élu vice-président du Comité International Olympique jeudi à Costa Navarino, à Olympie, en Grèce lors de la 144e session du CIO.

“Fort du très grand succès des Jeux de Paris 2024 que j’ai coordonnés depuis 2017, je souhaite à présent utiliser cette grande expérience acquise au CIO et au cours de mes 17 années en tant que président du COIB pour aider le CIO à remplir encore mieux ses missions à l’avenir”, avait déclaré Pierre-Olivier Beckers, 64 ans, cité dans un communiqué du COIB.

Jeudi sa candidature a été approuvée formellement par les membres du CIO et il fera ainsi partie du Comité exécutif. Avec les trois autres vice-présidents, le nouveau président du CIO – qui doit être élu jeudi après-midi – et les dix autres membres, ils constituent le lien entre l’administration du CIO et la session du CIO, composée des membres individuels du CIO.

Pierre-Olivier Beckers marche dans les pas de Jacques Rogge, qui avait rejoint le Comité exécutif en 1998 avant de devenir président du CIO en 2001. La Belgique voit aussi un second membre siéger au CIO avec Ingmar De Vos, actuel président de la FEI, la fédération internationale d’équitation et de l’Association des fédérations internationales olympiques des sports d’été (ASOIF). Pierre-Olivier Beckers possède une riche expérience dans les Commissions de coordination de l’organisation des Jeux Olympiques. Il a eu l’occasion d’occuper le poste clé de président de la Commission de coordination de Paris 2024 et est vice-président de la commission de coordination des JO de Los Angeles 2028 et a également été nommé comme président de la Commission de coordination des JO d’hiver dans les Alpes françaises en 2030.

“Contribuer à créer un monde meilleur par le sport et ses valeurs”

“Je voudrais exprimer ma gratitude aux membres du CIO qui m’ont montré leur confiance en m’élisant à la vice-présidence du CIO. Dans un monde confronté plus que jamais à des défis sécuritaires, environnementaux, et sociaux, les grandes organisations internationales doivent faire preuve de leadership, détermination et courage pour contribuer à créer plus de paix, d’égalité, d’inclusion et de respect”, a commenté Pierre-Olivier Beckers dont les propos ont été relayés dans un communiqué du COIB. Le 10e président du CIO doit être élu jeudi après-midi pour succéder à l’Allemand Thomas Bach.

