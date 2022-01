Le Brussels Summer Festival n’aura pas lieu en 2022

Selon nos informations, le BSF ne reviendra pas dans le centre de Bruxelles cet été. Après deux éditions annulées à cause du covid, les organisateurs ne souhaitent pas prendre de risque.

En 2020, les organisateurs y avaient cru jusqu’à la dernière minute, mais la pandémie étant repartie dès le mois de juillet, ils ont dû se résoudre à annuler le Brussels Summer festival. Les pass ou les places achetés pouvaient être reportés sur l’édition 2021.

En 2021, les festivaliers ont eu droit à un mauvais rappel. Une fois de plus, les organisateurs ont décidé de ne pas organiser le festival musical du centre-ville. À la place, Brussels Expo, qui gère aussi le BSF, a organisé une série de concerts en extérieur avec le concept de l’Arena 5.

En tout, ce sont 50 000 personnes qui ont pu assister aux concerts de Véronique Sanson, Ibrahim Maalouf ou Hooverphonic. Le concept de l’événement permettait aussi de préserver la distanciation sociale entre les bulles.

Pour cette année 2022, les amateurs de cet événement espéraient retrouver les pavés de la place de Palais ou les marches du Mont des arts, un verre à la main et des notes de musique plein les oreilles. Seulement, ce mardi matin, certains festivaliers ont reçu un e-mail de la direction expliquant que “face aux incertitudes des prochains mois, nous avons décidé de procéder au remboursement de vos pass“. Aucune démarche n’est à effectuer.

“L’organisation est toujours à l’étude selon la situation sanitaire”, nous annonce officiellement Brussels Expo. Pourtant, à l’heure où les grands festivals commencent à annoncer leurs têtes d’affiche (Les Francopholies de Spa, Couleurs Café ou encore les Solidarités), aucune communication ne vient de la part de l’équipe du BSF. Le directeur de la dernière édition a même été remercié en octobre dernier et personne ne l’a remplacé.

À plusieurs sources, on nous dit que le BSF sera à nouveau remplacé cette année par des concerts à l’Arena 5. Vu l’incertitude épidémiologique, Brussels Expo ne veut plus prendre de risque et il est compliqué de faire une affiche dans l’incertitude.

Un BSF en 2023 ?

Par contre, le BSF renaîtra-t-il de ses cendres ? C’est la grande question. Brussels Expo est en grande difficulté financière. Les caisses sont vides et payer des artistes ou des assurances paraît très complexe. De plus, depuis plusieurs années déjà, les organisateurs font face à un dilemme. Comment conserver une affiche de qualité avec des grands noms sans augmenter ni le budget ni le prix des tickets ? Il est aussi complexe de faire venir plus de monde dans des espaces urbains de l’hyper-centre et de fermer des artères importantes comme la rue Royale.

Pour certains spécialistes, le BSF n’aurait plus sa place dans le Pentagone, mais pourrait avoir lieu sur le plateau du Heysel. Par contre, pour continuer à attirer les touristes en été, d’autres concepts pourraient voir le jour comme un festival avec des concerts gratuits sur l’espace public et d’autres payants dans les salles du centre. À ce stade, rien n’est encore décidé, mais il est certain que vu l’attachement du bourgmestre de la Ville de Bruxelles, Philippe Close (PS), il ne laissera pas longtemps la capitale sans activité musicale estivale.

Vanessa Lhuillier – Photo: Belga/Laurie Dieffembacq