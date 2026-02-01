 Aller au contenu principal
Le Botanique continue“Bota Kids”, un projet culturel destiné aux enfants

Connu pour sa programmation de concerts et d’expositions, le Botanique élargit son public avec “Bota Kids”, un projet conçu pour les plus jeunes. L’objectif : initier les enfants à la musique et aux arts visuels à travers des formats adaptés à leur âge.

Avec cette initiative, le centre culturel bruxellois propose aux enfants de découvrir l’univers des concerts et des expositions « à leur hauteur », dans un cadre pensé pour eux. Une manière de rendre accessibles des expériences artistiques habituellement destinées aux adultes, au cœur de la célèbre Maison de verre.

Le projet se veut à la fois pédagogique et ludique, offrant aux familles une nouvelle occasion de partager une expérience culturelle et de familiariser les plus jeunes avec la scène artistique dès le plus jeune âge.

  • Un reportage de Charlotte Verbruggen

 

