Le 20e recensement des oiseaux de jardin a lieu ce week-end : comment cela fonctionne

Ce week-end se déroule le 20e grand recensement des oiseaux de jardin. Natagora invite petits et grands à sortir leurs jumelles et observer leurs voisins ailés au jardin les 4 et 5 février prochain.

Comment cela fonctionne-t-il ? “C’est tout simple. On se poste à sa fenêtre ou on sort dans le jardin et on fait un topo de tout ce que l’on voit sur un temps donné. On compte le maximum d’individus pour chaque espèce différente“, explique Anne Weiserbs, responsable de projet chez Natagora.

Il est possible de passer plusieurs fois sur la même journée, seulement le samedi ou le dimanche ou pendant tout le week-end, puis d’encoder la période observée sur le site internet dédié à cet effet.

Des fiches d’identification sont disponibles sur ce site afin de pouvoir reconnaître les différentes espèces.

“Les jardins jouent de plus en plus un rôle crucial”

Les données récoltées seront intégrées à une analyse de vingt ans de suivi des populations d’oiseaux des jardins en hiver. L’objectif est de fournir des données aux spécialistes pour des endroits auxquels ils n’ont pas accès et à mieux comprendre les phénomènes particuliers qui touchent les espèces les plus communes.

Avec quel constat ? “De manière globale, on observe dans les jardins une augmentation du nombre d’espèces au cours de cette période, et c’est surtout dû à l’appauvrissement des milieux environnants. Les jardins jouent de plus en plus un rôle crucial, surtout dans des périodes hivernales où la mortalité est plus importante. Il est donc important de bannir les pesticides, tâcher d’avoir un jardin le plus accueillant possible, pas tant par le nourrissage artificiel qui ne sert pas vraiment, mais plutôt par les habitats que l’on propose aux oiseaux et à la nature de manière générale“.

■ Une interview d’Anne Weiserbs, responsable de projet chez Natagora, au micro de Fanny Rochez et de Vanessa Lhuillier dans le 12h30.