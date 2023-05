Le 1er mai rime avec muguet

Mais pourquoi offrons-nous du muguet le premier mai ? Pour célébrer le retour du printemps ? Est-ce un symbole de pureté ? Est-ce un porte-bonheur ? Les questions sont multiples.

Dans l’Antiquité, il y avait déjà des fêtes pour célébrer le retour des fleurs. Les Romains mettaient à l’honneur la déesse des fleurs, Flora, à travers les Florales, et les Grecs accrochaient des fleurs à l’entrée de leur maison. Mais c’est en France, des siècles plus tard, que le muguet est devenu un symbole.

À l’origine, cette fleur toxique ne vient pas du tout d’Europe, elle a été importée lors des voyages puisqu’elle est originaire du Japon. Et la tradition d’offrir un brin de muguet le 1er mai est née au XVI siècle. C’était un symbole d’amour, car la fête des amoureux était le 1er mai et non le 14 février, jour de la Saint-Valentin maintenant. Les hommes offraient des couronnes de fleurs avec du muguet à leur dulcinée. Et c’est le roi Charles IX qui décréta par la suite, en 1561, qu’il fallait offrir du muguet chaque année.

Une tradition qui évolue dans le temps

Après la fête de l’amour, la tradition a évolué. Lors des mariages, il fallait mettre un brin de muguet sur la porte de la future mariée dans le but de mettre en avant sa pureté. Dans les campagnes, cette fleur aux multiples clochettes marquait aussi la fin de l’hiver et le retour des beaux jours. Ainsi, à la Renaissance, cette fleur est devenue un porte-bonheur pour fêter le retour du printemps. Et pour plus de chance à transmettre à autrui, il faut, dans l’idéal, trois brins de muguet avec 13 clochettes.

Mais on le retrouve aussi en 1900 comme un accessoire de mode. Lors d’une fête organisée, le 1er mai, par de grands couturiers, les convives ont reçu un brin de muguet à mettre aux boutonnières de leur veste.

Cette date est également la fête du travail. Considéré comme un rendez-vous des partis socialistes, traditionnellement cette journée est un symbole de la lutte ouvrière. Par le passé, de nombreuses manifestations se sont déroulées le 1er mai, l’une des premières en France, en 1891, a tourné au drame avec 9 personnes tuées et 33 blessés. Mais c’est en 1941, en France, sous l’Occupation allemande, que le maréchal Pétain officialise le 1er mai comme “La fête du Travail et de la Concorde sociale”. La fête des travailleurs est remplacée par la fête du travail. Un changement pour moins politiser le 1er mai. Ainsi, dans cet esprit de diminuer l’importance des socialistes, le muguet a remplacé l’églantine rouge, une fleur qui symbolise la gauche.

Ca.Pa.

■ Un reportage de Maxime Dieu, Anna Lawan et Stéphanie Mira