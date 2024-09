L’avocate Marie Dupont a fait sa première rentrée en tant que bâtonnière de l’Ordre francophone du barreau de Bruxelles

Marie Dupont, nouvelle bâtonnière Ordre francophone du barreau de Bruxelles a fait sa rentrée ce lundi, avec comme objectif de garantir l’accès à la justice à tous et à toutes.

Alors qu’il s’agit de la première femme et de la plus jeune avocate à prendre la tête de cet ordre, Marie Dupont sera chargée de guider les 5.000 membres du barreau de Bruxelles. “On tend vers un mieux, mais il y a encore du boulot. Au conseil de l’ordre, on est 17, et on est que 6 femmes, on n’y est pas encore, mais ça avance”, explique-t-elle.

Âgée de 46 ans, elle a obtenu sa licence en droit à l’Université Catholique de Louvain-la-Neuve à 27 ans, après avoir débuté sa vie professionnelle comme esthéticienne. Elle s’est spécialisée dans le droit des contrats et des obligations, au sein du cabinet Janson & Baugniet, avant de rejoindre le cabinet Philippe & Partners.

Elle a ensuite développé son propre cabinet avec d’autres avocats bruxellois, défendant des clients en droits des contrats toujours, mais aussi en droit immobilier. Elle est également devenue médiatrice et arbitre en droit des affaires.

■ Reportage de Maël Arnoldussen et Yannick Vangansbeek