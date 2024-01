L’avertissement jaune à la pluie étendu à Bruxelles

L’Institut royal météorologique (IRM) a mis à jour, mardi après-midi, sa mise en garde face aux abondantes précipitations qui s’abattent sur le pays. L’avertissement jaune vaut désormais pour l’ensemble de la Wallonie, ainsi que pour Bruxelles, le Brabant flamand et le Limbourg.

Il est émis pour ce mardi après-midi et soir pour ces deux provinces flamandes, pour le Hainaut, Bruxelles et le Brabant wallon. La vigilance jaune pour les provinces de Liège et Namur est, elle, de rigueur jusque jeudi matin 8h. Une nouvelle zone de pluie très active traversera en effet le pays d’ouest en est, et sera suivie cette nuit et demain de nombreuses averses. Les cumuls de précipitations pourront dépasser les 25 litres/m2 en 24 heures en beaucoup d’endroits au sud du sillon Sambre et Meuse et dans le centre du pays, prévient l’IRM.

Comme annoncé précédemment, la vigilance orange est même de mise ce mardi soir et durant la nuit prochaine dans le sud de la province de Luxembourg, où l’on dépassera les 50 l/m2 sur 24 heures (avec des cumuls qui pourraient atteindre 60 à 80 l/m2). L’avertissement repassera ensuite à la couleur jaune jusque jeudi matin. Dans les autres régions, même si le seuil d’un avertissement ne sera tout juste pas atteint, les quantités de précipitations prévues sont significatives, pointe l’IRM, selon qui une attention particulière est à porter pour la Flandre occidentale à cause des fortes précipitations attendues sur le nord de la France.

Cet avertissement pourrait être étendu à d’autres provinces et/ou prolongé dans le temps, souligne l’Institut. Sur l’ensemble de l’événement, de lundi soir à jeudi, les cumuls pourront dépasser les 100 l/m2 dans le sud de la province du Luxembourg, seront plutôt compris entre 50 et 100 l/m2 ailleurs en Ardenne, et varieront de 30 à 60 l/m2 dans le reste du pays, conclut l’IRM. Un avertissement jaune au vent est par ailleurs de mise pour la Flandre occidentale et le long du littoral. Le vent se renforcera en effet dès 17h00 mardi. Les vents forts se maintiendront ensuite une bonne partie de la nuit, jusque vers 05h00, avec des rafales de 80 à 100 km/h sur l’ouest du pays.

Belga –