Laurent Gäbele, directeur général Foyer anderlechtois, insiste sur le travail de réorganisation engagé depuis 2018

Depuis 2018 et l’arrivée de l’actuel directeur général du Foyer anderlechtois Laurent Gäbele, un travail considérable a été réalisé pour doter cette SISP d’une structure de gestion alors absente.

C’est du moins ce que celui-ci a déclaré mercredi lors de son audition devant la commission d’enquête sur les soupçons d’irrégularités au Foyer anderlechtois, avancés au cours de l’émission Pano de la VRT.

M. Gäbele a ainsi détaillé les structures, procédures et évaluations mises en place et en grande partie opérationnelles, ou sur le point de l’être. Il a par ailleurs reconnu que le président du CA Lotfi Mostefa était “extrêmement présent sur le terrain et au sein du Foyer“.

Rappelant que celui-ci était le seul au sein du CA à avoir le droit d’avoir des contacts directs avec le personnel, il a rappelé que son propre rôle en tant que DG était “de toujours veiller à ce que les règles et le cadre soient respectés“.

Concernant les soupçons d’interférence du président dans l’attribution des logements, il a soutenu qu’il était “quasi impossible d’avoir une intervention“.

Le directeur général a toutefois évoqué une intervention du président, mais aussi d’autres personnes du Foyer dont lui-même, pour obtenir le déménagement d’une locataire récalcitrante du Peterbos. Une société privée menaçait alors le Foyer d’une astreinte de 70.000 euros pour retard d’un chantier qui concernait le logement de celle-ci. “On a tout fait pour faire partir cette locataire qui risquait de mettre à mal tout le projet. Nous lui avons proposé cinq logements dans ce cadre-là“, a-t-il illustré.

Dépeint précédemment comme quelqu’un de plus effacé, Laurent Gäbele a concédé ne pas être “un mâle alpha. Je n’impose pas, je discute, j’explique et je décide après. A part maintenant (ndlr: qu’il est privé de secrétaire), mon bureau a toujours été ouvert. C’est cette écoute qui a fait qu’on a pu transformer la société sans peur“, a-t-il expliqué.

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Au passage, le directeur général a fortement relativisé la rumeur d’un climat de terreur au sein du Foyer qui a connu de grandes transformations depuis 2018. “J’ai deux fois par mois des réunions du conseil de prévention et de protection du travail ou du conseil d’entreprise, où siègent les représentants du personnel et où je n’ai jamais eu un tel écho.”

Selon lui, l’organisation du Foyer a été significativement consolidée et modernisée, sans conflit social depuis 2018, même si “je ne dirai jamais que tout est parfait“. Auparavant, il y avait “un organigramme incompréhensible, pas de pouvoir de direction, pas de cadre structuré, pas de cadres intermédiaires, pas de procédure écrite, pas de contrôle interne, pas d’analyse de risque, très peu de marchés publics pour les dépenses courantes, pas de règlement d’ordre intérieur des organes de gestion.”

Des manquements observés dans l’audit de 2020 ont été corrigés, d’autres, pointés dans l’audit de 2024, l’ont encore été depuis lors où sont sur le point de l’être, a-t-il ajouté.

M. Gäbele s’est par ailleurs dit “secoué” par le contenu du reportage de l’émission Pano.

“Cela reste un reportage de journaliste, on ne peut qu’attendre que cette commission ou l’enquête judiciaire démontrent s’il y a des responsabilités ou pas. Et si ces faits sont avérés ou pas. Je n’ai pas été témoin de l’utilisation de matériel du Foyer anderlechtois à des fins électorales“, a-t-il dit.

À propos de la location d’un local commercial à la société D Market qui a appartenu à l’ex-président de la SLRB, Safouane Akremi, le directeur général a souligné n’avoir jamais donné son aval à une suspension de paiement du loyer pendant une période de mise en état des lieux invoqué par celle-ci pour justifier le litige avec le Foyer sur plus de 20.000 euros d’arriérés.

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