L’Athénée Jean Absil aménage des classes pour les enfants de l’école Notre Dame des Grâces

L’Athénée Jean Absil a transformé son internat pour accueillir temporairement trois classes de maternelles de Notre Dame des Grâces. L’établissement a brulé le week-end dernier, laissant les enfants sans classe. Ce matin, ils ont pu retrouver un local.

Les enfants de l’école Notre Dame des Grâces ont pu retrouver leurs enseignants, non pas dans leur classe habituelle, mais à l’Athénée Jean-Absil. Ce week-end, un incendie a ravagé la salle polyvalente de leur école de Woluwe-Saint-Pierre. “Aujourd’hui, on a récupéré nos élèves, on est tous très contents de se retrouver. On essaye de retrouver un semblant de vie normale, ce qui n’est pas évidents dans des locaux qui ne sont pas les nôtres. Mais c’est la base de notre métier, on s’adapte du mieux qu’on peut“, nous confie madame Julie, institutrice.

►Voir notre reportage | Un incendie ravage la salle polyvalente de l’école Notre-Dame des Grâces de Woluwe-Saint-Pierre

L’aménagement est fait avec les moyens du bord, car en temps normal, ces locaux sont mis à disposition d’un internat pour des élèves du secondaire. “En journée, il n’y a pas d’enfants à l’internat, ils arrivent le soir. C’est comme ça qu’on a proposé l’aide et la collaboration“, justifie la directrice de l’Athénée Jean-Absil, Caroline Pisonier.

Trois des 28 classes de l’École Notre Dame des Grâces y sont accueillies. Les autres classes sont installées dans d’autres bâtiments. Ces locaux sont prêtés, au moins, jusqu’à la Toussaint.

■ Reportage de Daphnée Fanon, Frédéric De Henau et Djop Medou Mvondo