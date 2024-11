L’association Aquarelle fête ses 25 ans : “Nous avons aidé plus de 7200 familles depuis notre création”

Chaque année, l’association Aquarelle accompagne 500 femmes. En 25 ans, 7 200 familles ont été accompagnées.

Aquarelle propose un accompagnement médico-social à des femmes enceintes ou ayant accouché, issues de l’immigration, n’ayant pas de Sécurité sociale et vivant dans une grande précarité. Cette aide est fournie au CHU Saint-Pierre ou en dehors. Le but : fournir une aide avant, pendant et après la grossesse pour des personnes en situation de vulnérabilité. Ce qui signifie qu’Aquarelle s’investit dans une action préventive et curative, intra et extra hospitalière. Elle se veut être un relais avec les consultations de nourrissons pour le suivi du bébé. Rachel Gourdin, sage-femme et membre de l’ASBL, était présente dans le 12h30 afin d’expliquer les défis de l’association.