L’ASBL Africalia fête ses 25 ans : trois jours d’événements prévus cette semaine à Bruxelles

Africalia marque ses 25 ans par trois jours d’échanges, d’ateliers et de festivités à Bruxelles autour des enjeux contemporains de la coopération culturelle.

L’ASBL de coopération culturelle Africalia célèbre son 25e anniversaire avec une soirée de dialogue politique à Flagey le 4 décembre ainsi que des tables rondes aux Halles de Schaerbeek le lendemain, ont annoncé ses responsables lundi. Le 6 décembre, l’association organise un Afro-brunch et une soirée DJ au KVS BOL.

Depuis sa fondation en 2000, Africalia soutient le développement des secteurs culturels et créatifs et collabore avec de nombreux partenaires en Afrique, en Belgique et au-delà. Elle renforce des organisations, des réseaux, des artistes, des entrepreneurs actifs dans diverses disciplines artistiques contemporaines, allant des arts de la scène et des arts visuels à l’audiovisuel et à la littérature.

L’organisation veut, notamment, professionnaliser les industries culturelles et créatives en Afrique.

► Voir aussi | Musique, artisanat, nourriture: le festival Afrodisiac au Bois de la Cambre “essaye de présenter une Afrique plurielle”

Africalia est active au Burkina Faso, au Burundi, en République démocratique du Congo, au Kenya et en Ouganda. En Belgique, Africalia collabore avec des institutions culturelles pour amplifier les voix créatives africaines et afrodescendantes au sein du réseau culturel belge.

La soirée de dialogue politique à Flagey proposera d’interroger la pertinence et l’impact de la coopération culturelle à l’heure des transitions politiques, économiques et climatiques.

Les tables rondes organisées le 5 décembre aux Halles de Schaerbeek examineront notamment “les opportunités offertes par le digital, les géographies en mouvement, les tiers-lieux culturels et le rétrécissement préoccupant des espaces civiques”.

Enfin, le 6 décembre en journée, un Afro-brunch pour petits et grands sera organisé au KVS BOL. Une sélection de courts-métrages réalisés avec le soutien de l’organisation sera ensuite présentée.

En continu, le public pourra également découvrir une exposition de photographies et de podcasts soutenus par Africalia. En soirée, les DJ Auncle Bolingo, Bo Meng et NMSS clôtureront les festivités.

Belga – Photo : Facebook – AFRICALIA