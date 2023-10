L’artiste Luc Peiffer élu Citoyen d’Honneur de Woluwe-Saint-Pierre

En ce mois d’octobre 2023, la commune de Woluwe-Saint-Pierre a décerné la médaille de Citoyen d’Honneur à Monsieur Luc Peiffer : artiste plasticien de renom qui a contribué au rayonnement de la vie artistique et culturelle à Woluwe-Saint-Pierre et en Belgique.

La cérémonie s’est déroulée devant une cinquante de personnes parmi lesquelles, son épouse Ann-Michèle Deceuninck, peintre et 1er prix des arts de Woluwe-Saint-Pierre en 2011, son fils, Henri PFR, le DJ international, plusieurs membres du Collège et du Conseil communal, de nombreux proches et membres de nos Académies, ainsi qu’un ancien citoyen d’honneur de la commune : le Baron Michel de Warzée.

Pour rappel, Luc Peiffer est né en 1965, et a grandi à la frontière Etterbeek-Woluwe-Saint-Pierre. Il a fréquenté les académies des deux communes et poursuivit sa scolarité au Collège Saint-Michel. Rapidement, on lui décèle un certain talent pour la bande dessinée. Sa première BD sera alors publiée dans le journal Tintin, alors qu’il n’a pas encore 18 ans.

Après ses études de bande dessinée à Saint-Luc, il devient concepteur et développeur de la marque KID COOL à travers le monde, avant de se consacrer pleinement à sa boîte de communication L&A Communication & Design, avec comme clients, l’emblématique entreprise Nestlé.

C’est en pleine pandémie COVID-19, que son rêve de BD reprendra vie et donnera naissance à « Un amour suspendu » paru aux éditions Kennes en 2023 avec pour scénariste son amie, Pilar Pujadas.

E.D – Photo : DR