Une aventure immersive dans l’univers de Tintin

Une grande exposition immersive est consacrée à Tintin à Tour et Taxis. Plus de 2.000 images sont projetées sur plusieurs mètres de hauteur, toutes basées sur les dessins originaux.

Tour & Taxis accueille dès mercredi une exposition immersive consacrée à Tintin. Durant 35 minutes, le visiteur plongera dans l’univers du célèbre héros de Hergé, de ses compagnons et de ses adversaires. “Tintin, l’aventure immersive” a déjà attiré plus de 400.000 visiteurs au cours de représentations à Paris l’an dernier et aux Baux de Provence cette année. Elle restera jusqu’au 7 janvier à Bruxelles.

■ Reportage de Maria Bemba, Loïc Bourlard et Hugo Moriamé

La société gérant les droits d’exploitation de l’œuvre de Hergé, Tintinimaginatio (anciennement Moulinsart) s’est associée à Culturespaces pour cet événement. “Les originaux de Hergé ont été scannés en haute définition et le tout est accompagné d’une bande son reprenant certains titres chers à Hergé”, explique Gregoire Monnier, directeur de Culturespaces. Une fois entré dans la salle de projection d’une capacité de 400 personnes, le visiteur voit apparaître les couvertures des différents albums du reporter à la houppette. Le noir et blanc des débuts n’est pas oublié, avant que Tintin n’embarque les spectateurs dans ses péripéties, avec un coup d’œil sur les nombreux moyens de transports utilisés (train, bateau, voiture…).

Les amis et les ennemis

L’immersion intervient précisément au moment où le jeune héros a enfilé son scaphandre pour aller sonder les fonds marins où gît l’épave de la Licorne. Quelques invectives du capitaine Haddock défilent ensuite dans plusieurs langues et l’ensemble des comparses de Tintin arrivent à l’écran (Milou, professeur Tournesol, les Dupondt…). La Castafiore fait une apparition sans surprise sur l’Air des Bijoux, de Gounod, avant de rapidement disparaître de l’écran, sur un flouté et une explosion qui rappellent les caprices du téléviseur mis au point par Tournesol dans les Bijoux de la Castafiore.

Après les amis, les ennemis; Alan, le colonel Sponsz, Mitsuhirato… sortent de l’ombre tandis que scintillent les cigares de Rastapopoulos et R. W. Chicklet. L’univers fantastique et onirique de l’œuvre est aussi évoqué au travers de la redoutable momie Rascar Capac et des cérémonies d’embaumement dans les Cigares du Pharaon. L’expédition lunaire qui a tenu les lecteurs en haleine durant deux albums est passée en revue avant que ne résonne le titre Heroes de David Bowie, sur quelques clichés de Tintin et de ses acolytes prenant le dessus sur les méchants.

Pour le visiteur, l’aventure, qui lui aura coûté 16,9 euros, se termine sur les pages de garde bleues des albums, Hergé s’immisçant pour dessiner son héros de papier.

Avec Belga – Photo: Culturespaces / Eric Spiller © Hergé / Tintinimaginatio – 2023