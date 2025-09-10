L’Art Déco au cœur des Journées du patrimoine à Bruxelles

La 37e édition des Heritage Days/Journées du patrimoine en Région de Bruxelles-Capitale se tiendra les 20 et 21 septembre 2025 sur le thème “Art Déco, années folles, années krach”, a annoncé Urban.brussels, l’administration régionale de l’urbanisme. L’événement s’inscrit dans le programme Art Déco Brussels 2025.

Entre 1919 et 1939, l’Art Déco reflète les contrastes d’une époque. D’un côté, l’effervescence des “années folles” se traduit par la libération des mœurs, une plus large démocratisation de la société et l’apparition de nouvelles tendances dans la mode, la musique ou les loisirs. De l’autre, la période est marquée par les défis de la reconstruction et de la croissance démographique, avec l’apparition des cités-jardins et des immeubles à appartements. Elle subit aussi les conséquences du krach boursier de 1929, qui entraîne l’austérité, de nouvelles inégalités et la montée de l’extrême droite.

Durant tout le week-end, un vaste éventail de patrimoine sera mis en valeur : bâtiments, façades, intérieurs, mobilier, collections, mais aussi espaces publics, rues et quartiers. L’Art Déco sera présenté à travers les prismes urbanistique, architectural, sociologique et humain, au-delà de son image de mouvement centré sur le luxe et l’esthétique.

Les Journées du patrimoine inviteront aussi à réfléchir sur des enjeux contemporains tels que les questions de genre et d’inclusion, ou encore les liens avec la propagande coloniale. Enfin, elles interrogeront la manière dont ce patrimoine est restauré aujourd’hui et la façon dont il peut nourrir la créativité architecturale et artistique du XXIe siècle.

Parmi les activités proposées figurent des visites, une chasse à l’Art Déco dans les rues de la capitale, la création d’une mosaïque au cœur du centre historique d’Anderlecht, une initiation au lindy hop au Albert Hall à Etterbeek ou encore des ateliers de sérigraphie à la Fonderie à Molenbeek-Saint-Jean. La programmation complète se trouve sur le site internet heritagedays.urban.brussels/fr.

Belga