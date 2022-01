L’année dans la seringue : juillet

Des trombes d’eau. Une pluie ininterrompue 3 jours d’affilés. Les 14, 15 et 16 juillet des précipitations records s’abattent sur l’est de la Belgique. En 48 heures on mesure 271,5 mm d’eau à la station météo de Jalhay ; 217,1 mm à celle de Spa. Les cours d’eau débordent et sortent de leur lit. 209 communes au total seront inondées ou partiellement inondées. Des villes comme Rochefort, Verviers, Theux, Pepinster, Chaudfontaine se retrouvent coupées du monde, au moins 40 000 personnes sont sans électricité. A Pepinster et Verviers des habitations s’effondrent. Des dizaines de personnes sont contraintes de se réfugier sur les toits et devront attendre de longues heures avant que les secours ne puissent intervenir. Les services de secours belges sont impuissants, leur équipement inadapté, il faudra faire venir des renforts d’autres nations européennes. De nombreuses infrastructures routières, dont le tunnel sous Cointe, sont inutilisables et le trafic ferroviaire coupé sur plusieurs lignes. Au total ces inondations auront fait 38 victimes. La Belgique n’aura pas été la seule à être frappée : le bilan s’élève à 190 morts en Allemagne.

Dans les jours qui suivent la solidarité s’organise : de nombreux bruxellois et flamands se rendent sur place pour apporter des vivres ou participer aux travaux de déblaiement. Les dégâts sont considérables : rien qu’en province de Liège 10 000 personnes se retrouvent sans logement. Il faut attendre de longs mois avant de pouvoir réintégrer les habitations. En fin d’année la Région Wallonne a pu reloger 3000 personnes, mais il reste encore au moins 1500 ménages sans solution de logement pérenne.

Le 7 juillet le variant Delta, qui a fait des ravages au Royaume-Uni ,devient dominant dans le royaume. Les contaminations sont plus nombreuses en Région Bruxelloise que dans le reste du pays. Il faut dire que la vaccination marque le pas également : la Région Bruxelloise est en train de décrocher et le phénomène ira en s’accentuant dans les mois suivants. Le 8 juillet la Cocom (commission communautaire commune) lance le projet pilote de vacci-bus (photo). Fin juillet 52% des bruxellois de plus de 18 ans sont complètement vaccinés, alors que la proportion monte à 68% en Wallonie et à 72% en Flandre.

Le 12 juillet c’est le coup d’envoi de la vaccination des 12-15 ans.

Le 19 juillet le comité de concertation se réunit à nouveau et réitère des consignes de prudence pour les espaces intérieurs (port du masque et ventilation). Il précise les règles pour l’utilisation à venir du “Covid Safe Ticket” : celui-ci sera utilisé pour les évènements de 1500 personnes ou plus, à partir du 13 août pour les évènements extérieurs, et à partir du 1er septembre pour les évènements en intérieur. Ces évènements ne seront pas soumis à l’obligation de port du masque, mais les règles de ventilation seront maintenues. Du coté de la culture on proteste : ces règles (surtout les dates d’entrée en vigueur) semblent taillées sur mesure pour permettre l’organisation du Pukkelpop et de Tommorowland. Finalement ces deux festivals seront annulés, alors que le Festival de Ronquières aura bien lieu.

Le 21 juillet les sans-papiers arrêtent leur grève de la faim et de la soif. Après 60 jours de conflit une zone neutre a été mise en place pour permettre l’examen de dossiers individuels mais il n’y a pas de régularisation collective.

Au niveau international , l’ancien président sud-africain Jacob Zuma est arrêté le 8 juillet pour outrage à la justice (il a refusé de se rendre à un procès), les émeutes qui suivront feront 117 morts.

Le 20 Jeff Bezoz et 3 autres passagers s’offrent un vol orbital à bord de la fusée New Shepard, un voyage qui se veut le lancement du tourisme spatial.

Au festival de Cannes le film franco-belge Titane remporte la palme d’or.

Le 23 juillet c’est la reprise du championnat de football division 1A, avec deux clubs bruxellois en son sein. L’Union Saint-Gilloise créée une première surprise en allant s’imposer sur le terrain du Sporting d’Anderlecht, dès la première journée sur le score de 1-3.

Fabrice Grosfilley