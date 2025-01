Lancement des visit.brussels Awards : votez pour les projets qui ont le plus contribué à l’essor de Bruxelles en 2024

Les votes sont ouverts depuis le 8 janvier et dureront jusqu’au 6 février 2025 via le lien suivant.

Quel est le projet qui a le plus contribué à mettre en valeur la capitale durant l’année 2024 ? C’est la question que pose aux Bruxellois l’agence régionale visit.brussels, dédiée au rayonnement touristique de la capitale.

Dans un premier temps, le public votera pour élire les cinq meilleurs projets de chaque catégorie. Un jury composé de membres de diverses associations professionnelles des secteurs du tourisme et de la culture, de la presse et du monde universitaire sélectionnera ensuite les lauréats parmi les finalistes de l’édition 2025, en fondant son choix sur sept critères :

l’originalité,

l’innovation,

le succès,

l’inclusivité,

le centrage sur le client,

la durabilité (écologique et sociale),

les efforts déployés pour rendre le projet accessible aux personnes à mobilité réduite.

Les résultats seront dévoilés lors de la visit.brussels Night, prévue le 3 avril prochain, où les lauréats recevront leurs récompenses. À la clé : une campagne de promotion sur les réseaux sociaux de visit.brussels, personnalisée en fonction des projets gagnants.

Différentes catégories

Les catégories proposées au vote du public sont les suivantes : Brussels International Icon Award, récompensant l’initiative ayant le plus contribué à la visibilité internationale de Bruxelles ; Brussels Best Smart Experience Award, distinguant une initiative utilisant des technologies innovantes pour améliorer l’expérience des visiteurs ; Brussels Best Co-creation Award, primant la meilleure initiative de co-création entre acteurs culturels, touristiques et communaux bruxellois ; et le Brussels Treasure Award, célébrant les projets qui incarnent l’authenticité bruxelloise.

Une autre catégorie, Brussels’ Digital Content Creator of The Year Award, récompensera le créateur ou la créatrice de contenu sur les réseaux sociaux ayant promu le tourisme ou la culture bruxelloise. Ce prix sera basé uniquement sur les votes du public, sans l’intervention d’un jury.

Parmi les candidats : le podcast de l’Atomium consacré à l’Expo 58, l’exposition “Dessine-moi un train !” au Train World, La Schtroumpf Expérience, Magritte – The Immersive Experience, le Museum of Infinite Realities (MOIR), l’exposition “A Century of Belgian Comics”, le Festival Théâtres Nomades de l’ASBL “Les Nouveaux Disparus”, la Galerie Bortier, Jill Hotel Brussels, MolenFest, ou encore le Listen Festival 2024 qui s’est tenu dans les tunnels Louise et Stéphanie.

► Découvrez ici la liste complète des candidats

BX1 – Photos : Visit.brussels Awards