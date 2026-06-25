 Aller au contenu principal
BX1

Laeken : un incendie de toiture dans un immeuble squatté le rend inhabitable

Un important incendie de toiture s’est déclaré mercredi soir dans un immeuble partiellement squatté de la rue Claessens, à Laeken. Aucun blessé n’est à déplorer, mais le bâtiment est désormais inhabitable, a confirmé jeudi le porte-parole des pompiers de Bruxelles, Walter Derieuw.

Le feu a été signalé peu après 22h00 dans cet immeuble de quatre étages, dont le rez-de-chaussée est occupé par un établissement horeca. Les étages supérieurs étaient squattés et l’incendie s’est déclaré au niveau de la toiture.

Une personne se trouvait encore à l’intérieur du bâtiment. Elle a été évacuée depuis le troisième étage à l’aide d’une auto-échelle.

Les pompiers ignoraient si d’autres occupants se trouvaient dans l’immeuble et ont dès lors mené une opération approfondie de recherche et de sauvetage afin de s’en assurer.

L’origine exacte de l’incendie n’est pas encore connue. Les dégâts causés par les flammes et l’eau utilisée pour l’extinction rendent le bâtiment totalement inhabitable. L’alimentation en gaz de l’immeuble a également été coupée, a ajouté Walter Derieuw.

Belga

BX1
Réalisé par  GDPR Cookie Compliance
Résumé de la politique de confidentialité

Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.

Plus d'informations sur nos mentions légales