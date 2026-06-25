Laeken : un incendie de toiture dans un immeuble squatté le rend inhabitable

Le feu a été signalé peu après 22h00 dans cet immeuble de quatre étages, dont le rez-de-chaussée est occupé par un établissement horeca. Les étages supérieurs étaient squattés et l’incendie s’est déclaré au niveau de la toiture.

Une personne se trouvait encore à l’intérieur du bâtiment. Elle a été évacuée depuis le troisième étage à l’aide d’une auto-échelle.

Les pompiers ignoraient si d’autres occupants se trouvaient dans l’immeuble et ont dès lors mené une opération approfondie de recherche et de sauvetage afin de s’en assurer.

L’origine exacte de l’incendie n’est pas encore connue. Les dégâts causés par les flammes et l’eau utilisée pour l’extinction rendent le bâtiment totalement inhabitable. L’alimentation en gaz de l’immeuble a également été coupée, a ajouté Walter Derieuw.