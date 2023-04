La zone de police PolBru s’associe aux services de propreté

À la Ville de Bruxelles comme à Ixelles, la zone de police PolBru “s’associe aux efforts pour plus de propreté dans les rues“, indique-t-elle par voie de communiqué.

Depuis le 13 février de cette année, “2.800 kg de déchets laissés à l’abandon et de dépôts clandestins ont été contrôlés et enlevés à Bruxelles et à Ixelles“, explique la zone de police PolBru dans un communiqué.

La zone de police s’est associée aux services de propreté de la Ville de Bruxelles et de la commune d’Ixelles, ainsi qu’au service régional de la propreté pour réaliser quatre grandes actions en près de deux mois.

La dernière action date du 1er avril à Ixelles. Ce sont près de 1.400 kg de déchets qui ont été contrôlés et enlevés. “En outre, 36 PV ont été dressés pour non-présentation correcte des déchets (non triés et/ou en dehors des horaires prévus), 35 PV pour jet de mégots de cigarettes et 4 PV pour crachat sur le sol“, continue-t-elle.

Toutes actions confondues, 75 PV ont été dressés pour dépôt illégal.

E.V. – Photo : Belga / Jens Theys