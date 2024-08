La vérification des électeurs se fera par voie informatique à Bruxelles, une première

Les élections communales du 13 octobre prochain en Région bruxelloise seront le théâtre d’une première en Belgique: pour la toute première fois, les assesseurs et présidents de bureaux de vote bruxellois disposeront en effet d’une liste informatique des électeurs. Fini donc les bonnes vieilles (et fastidieuses) listes papier utilisées jusqu’à présent.

La Région bruxelloise s’est équipée à cet effet d’un système d’applications informatiques baptisé “Adele”. Celui-ci permet aux administrations communales d’y introduire les dernières données actualisées concernant leurs électeurs (décès, radiation du registre de population,…).

Parallèlement, les présidents des bureaux de vote qui seront à pied d’œuvre le 13 octobre prochain en Région bruxelloise disposeront, eux, de ces données via une clé USB 4G.

Lorsque les électeurs se présenteront dans les bureaux pour voter, il suffira alors qu’ils introduisent leur carte d’identité électronique dans un lecteur. Adele vérifiera automatiquement si l’électeur est bien inscrit dans la commune, s’il se présente dans le bon bureau de vote, mais aussi s’il n’a pas éventuellement déjà voté. Ou s’il dispose éventuellement d’une procuration de vote pour quelqu’un d’autre.

Selon la Région bruxelloise, ce dispositif devrait permettre de gagner du temps dans les bureaux de vote et réduire aussi le risque d’erreurs humaines.

En cas de problèmes informatiques (comme ceux rencontrés en juin dernier à Woluwé, par exemple), Adele permettra aisément aux présidents de bureaux de renvoyer au besoin les électeurs vers d’autres bureaux moins surchargés et réduire ainsi les files d’attente.

Le dispositif peut même continuer à travailler en cas de rupture temporaire de connexion 4G.

Il évitera aussi aux personnes disposant d’une procuration de vote pour un tiers de devoir se rendre dans le bureau de vote assigné à ce dernier. Le mandataire pourra en effet voter les deux fois dans le même bureau à condition toutefois que son mandant soit domicilié dans la même commune.

Si mandant et mandataire vivent dans deux communes différentes, cette facilité ne sera pas possible. Le mandataire devra alors exprimer son vote personnel dans sa commune de résidence, et se rendre dans l’autre commune pour voter pour son mandant.

La Région bruxelloise a également fait savoir jeudi que les listes définitives des candidats aux élections locales seraient communiquées au plus tôt le 19 septembre, et le 24 au plus tard en cas de recours ou contestations. Ces listes seront consultables à l’adresse elections.burssels. Les numéros des différentes listes seront attribués par tirage au sort le 3 septembre prochain lors d’une cérémonie organisée entre 12h00 et 13h00.