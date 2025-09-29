La venue de Raphaël Enthoven chez Filigranes annulée : “Il n’est pas normal qu’une rencontre avec un auteur doive se dérouler sous protection policière”

“Il n’est pas normal qu’une rencontre avec un auteur inscrit dans le champ de la démocratie doive se dérouler sous protection policière”, communique la direction. Ce lundi matin, la CNE dénonçait la venue de Raphaël Enthoven, “écrivain français qui s’est illustré ces derniers mois par des propos niant le caractère génocidaire de l’offensive israélienne à Gaza”. Une manifestation était également prévue.

Dans un communiqué publié ce lundi, la CNE dénonçait fermement le choix de la librairie Filigrane d’organiser une rencontre avec Raphaël Enthoven, écrivain français qui, selon la CNE, “s’est illustré ces derniers mois par des propos niant le caractère génocidaire de l’offensive israélienne à Gaza, relativisant les bombardements massifs contre les civils et participant activement à la diffusion de fausses informations“.

L’écrivain et chroniqueur déclarait notamment sur X fin décembre 2024 que “La fable d’un ‘génocide à Gaza’ est le plus grossier mensonge du XXI siècle“. Plus récemment, en août 2025, il allait jusqu’à déclarer qu’”il n’y a AUCUN journaliste à Gaza“, avant de regretter quelques jours plus tard cette “phrase malheureuse“.

“La direction met les travailleurs dans une situation extrêmement inconfortable, en les contraignant à choisir de participer, par leur travail, à la diffusion des propos d’une personne négationniste“, déplore la CNE.

Après une discussion avec la direction, cette dernière avait considéré que l’événement devait être maintenu. “Nous condamnons cette décision, qui banalise des propos de négation et de désinformation alors que des milliers de Palestiniens et Palestiniennes, notamment des enfants, ont perdu leur vie“, ajoutait le syndicat.

“Filigranes n’est ni un mouvement, ni un parti politique”

Changement de position cet après -midi alors que l’événement était prévu à 18h00: par communiqué, la direction annonce vers 16h30 annuler la venue. “Nous savons que la venue de Raphaël Enthoven chez Filigranes suscite le débat. Nous ne l’avons pas invité pour ses positions politiques, mais pour parler de son dernier livre, un récit bouleversant sur la fin de vie de sa mère, la romancière Catherine David, emportée par la maladie de Parkinson. Filigranes n’est ni un mouvement, ni un parti politique.”

“Tous ceux qui travaillent ici ont le droit d’avoir leurs opinions. Mais il y a un combat qui nous rassemble tous : nous voulons faire de cette librairie un sanctuaire de la liberté d’expression. Les seuls qui n’y seront pas invités seront ceux qui s’opposent a cette liberté d’expression. Malheureusement nous sommes contraints d’annuler la rencontre de ce soit avec Raphaël Enthoven. Nous vous prions de nous excuser pour cette annulation tardive.”

BX1 – Photo : Belga