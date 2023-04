La tendance des sauces piquantes s’empare de Bruxelles

Une entreprise bruxelloise s’est lancée dans la conception de sauces avec des produits notamment issus… des toits des Abattoirs d’Anderlecht.

“Hot Ones”, c’est le célèbre concept d’une émission qui fait un carton sur YouTube. D’abord lancée aux États-Unis, cette émission dans laquelle des personnalités sont invitées à goûter des sauces de plus en plus piquantes a récemment été proposée en version française avec l’humoriste Kyan Khojandi à la présentation. Ces épisodes donnent de l’inspiration à des Bruxellois qui s’essaient à la dégustation de ces aliments très épicés, dans le cadre de défis gustatifs.

Les sauces piquantes sont aujourd’hui une vraie tendance, et ils sont de plus en plus nombreuses et nombreux à tester aujourd’hui ces sauces censées faire frissonner les papilles. L’entreprise bruxelloise Swet a décidé de se lancer dans ce marché en proposant des sauces piquantes réalisées avec des ingrédients naturels et parfois même locaux, à l’image de ces piments plantés sur les toits des Abattoirs d’Anderlecht. L’entreprise profite de ces défis et de cette tendance, mais elle souhaite surtout mettre en avant la créativité derrière ces aliments uniques.

■ Reportage de Charlotte Verbruggen, Karim Fahim et Laurence Paciarelli.