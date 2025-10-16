La Stib organise des jobdays pour trouver des talents: “En fin de journée, on sait si on est pris ou pas”

Passer la navigation
Avis aux chercheurs d’emploi :  la Stib recrute une trentaine de techniciens qualifiés. Pour attirer les meilleurs talents, la société organise des jobdays début novembre. L’année dernière, Zeno, un jeune Bruxellois, faisait partie des candidats. Depuis, il a signé son contrat et nous montre son quotidien au sein de la Stib.

Commis technique depuis un an, Zeno Mostin vérifie tous les jours que tout est en ordre, des boulons aux moteurs.

Auparavant, il était agent de maintenance. Sa carrière a pris un tournant lorsqu’il s’est inscrit à l’un des jobdays proposés par la Stib. C’est une journée spéciale avec un but : simplifier le processus de recrutement pour les postes critiques à pourvoir. “C’est un tremplin pour accéder à la fonction rapidement. En une journée, on passe une série de tests qui nous permettent, en fin de journée, d’avoir une réponse et de savoir si on est pris ou pas. Postuler de manière classique, ça peut prendre un certain temps, tandis que les jobdays sont très rapides”.

Ces journées ont lieu une à deux fois par an. La promesse est de permettre de décrocher un contrat en une journée de test. Mécaniciens, électromécaniciens, … au total, une trentaine de postes sont à pourvoir.

Les derniers jobdays ont permis le recrutement d’une vingtaine de collaborateurs. Les prochains auront lieu les 5, 6 et 7 novembre.

■ Reportage de Meryem Laadissi, Frédéric De Henau et Stéphanie Mira

16 octobre 2025 - 18h59
Modifié le 16 octobre 2025 - 18h59
 

