La soprano belge Jodie Devos est décédée

La chanteuse lyrique belge Jodie Devos est décédée dimanche à l’âge de 35 ans, des suites d’un cancer du sein, a annoncé l’agence Intermezzo. La soprano, “considérée comme l’une des artistes lyriques les plus talentueuses de sa génération”, avait dû annuler plusieurs engagements récents en raison de sa maladie.

Après avoir étudié à l’Institut de Musique et de Pédagogie de Namur et à la Royal Academy of Music de Londres, elle a remporté en 2014 le Deuxième Prix et le Prix du public du prestigieux Concours Reine Elisabeth de Belgique. Elle s’est également produite sur les plus grandes scènes internationales et a collaboré avec des chefs d’orchestre et des metteurs en scène de renom. En 2015, Jodie Devos était devenue citoyenne d’honneur de la ville de Namur.

En 2020, elle remporte l’Octave de l’album de l’année pour “Offenbach Colorature”.

■ Extrait de la cérémonie des Octaves de la Musique en 2021 / avec Belga