La société JCDecaux saisit la justice pour dégradation des écrans publicitaires

Depuis plusieurs mois, des “bruxellois engagés” détruisent des écrans publicitaires digitaux. La société porte plainte et un juge d’instruction a été saisi, rapporte la Dernière Heure.

Dans une lettre envoyée aux députés bruxellois, deux citadins expliquent qu’ils continueront de détruire les écrans publicitaires tant qu’il y en aura. Du côté de la société, son directeur général adjoint pour la Belgique, Jérôme Blanchevoye ne souhaite plus que ce vandalisme perdure. Ainsi, une plainte a été déposée et un juge d’instruction saisi. Le directeur demande qu’un débat soit lancé sur la place publique, car il estime que les “Bruxellois engagés” font erreur lorsqu’ils affirment que ces panneaux consomment beaucoup d’énergie. Il ajoute que son modèle économique est “vertueux car il finance des services publics“. Pour les activistes, on reproche, en plus de la consommation, que les panneaux distraient les automobilistes, créent des désirs et discriminent certaines catégories de la société.

Ca.Pa. /image : BX1