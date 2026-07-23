La SNCB fête ses 100 ans, expositions et DJ sets à Bruxelles

La Société nationale des chemins de fer belges, SNCB pour les intimes, fête ce jeudi son siècle d’existence. Une action spéciale est organisée pour marquer le coup et d’autres activités sont encore prévues dans les prochains mois.

Les célébrations de cette histoire désormais vieille de 100 ans sont sur les rails depuis le début de l’année. La SNCB a ainsi déjà organisé une action de remerciement des voyageurs, sorti une série spéciale de timbres, créé des playlists musicales et une maquette itinérante, lancé un concours artistique pour les étudiants, etc.

Mais l’entreprise se devait de marquer le véritable jour de sa naissance et a donc décidé de distribuer un petit cadeau aux voyageurs et à son personnel dans plusieurs trains et cinq gares du pays. Un concours en ligne est également organisé durant 24 heures seulement, les participants peuvent tenter de remporter un T-shirt exclusif créé à l’occasion du centenaire de la SNCB.

Expositions

Mais le train des festivités ne s’arrêtera pas là, la SNCB en a encore de pleins wagons. Une exposition itinérante présentant un train de 300 mètres de long composé de “matériel ferroviaire historique et emblématique de différentes époques” fera arrêt en gare de Schaerbeek les 29 et 30 août, à Liège-Guillemins les 12 et 13 septembre, ainsi que les 10 et 11 octobre à Anvers-Central.

Une autre exposition intitulée “Fashion & trains, de 1835 à aujourd’hui” entrera en gare le 18 septembre à Train World. Le musée de la SNCB accueillera aussi une exposition de trains miniatures le week-end des 29 et 30 août.

Des “DJ sets exclusifs” seront organisés aux abords de plusieurs gares belges : le 4 septembre à Liège-Guillemins, le 12 novembre à Anvers-Central et le 20 novembre à Bruxelles-Central et à Bruxelles-Nord, simultanément.

Belga – Photo : Belga