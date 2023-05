La SNCB continue de proposer des zones de silence dans les trains

Alors que la phase test des compartiments silencieux dans les trains doit s’achève le 31 mai, les zones de silence ne seront pas supprimées pour autant. La mesure sera prolongée jusqu’à la décision sur leur introduction définitive ou non a confié la SNCB ce vendredi.

La phase test a démarré fin janvier dans les trains reliant Eupen à Ostende et Bruxelles à Luxembourg. Ici, les voyageurs peuvent décider entre s’assoir dans une voiture classique, ou dans un wagon silencieux. Dans ces zones, on parle doucement et on met son téléphone en silencieux. Elles sont située en 2e classe et les voyageurs n’ont aucun supplément à payer.

Pour les trouver, il faut chercher les autocollants “zone de silence” placés à l’extérieur et à l’intérieur des voitures.

Une enquête auprès des passagers fait partie de l’évaluation de la mesure et ne sera pas terminée à la fin du mois de mai, explique un porte-parole SNCB. “Elle se poursuivra jusqu’en juin et les zones de silence sont maintenues jusqu’à la décision finale.”

