La sénatrice Nadia El Yousfi visée par une plainte pour “antisémitisme” : elle dénonce une accusation “sans fondement”

La sénatrice bruxelloise, Nadia El Yousfi (PS), s’est dite surprise de la plainte déposée contre elle par des organisations juives pour antisémitisme, et dont elle a appris l’existence par les médias. Elle juge cette accusation “injuste et sans fondement”.

Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique (CCOJB) et le Centre Communautaire Laïc Juif (CCLJ) ont annoncé mercredi avoir déposé plainte en février auprès du parquet de Bruxelles contre deux élus bruxellois, dont Mme El Yousfi. Ils visent à son sujet des déclarations tenues en décembre au Sénat lors d’une audition de l’ambassadrice d’Israël. La sénatrice avait affirmé, sans étayer ses propos, que des rabbins en Israël avaient appelé à violer des femmes palestiniennes.

“L’ambassadrice israélienne a sorti un élément hors de son contexte, lors d’une intervention avec diverses questions importantes au Sénat, auxquelles elle s’est refusée catégoriquement de répondre. Il était certainement important de mieux contextualiser les faits avérés“, a expliqué Mme El Yousfi, dans une réaction adressée jeudi à l’Agence Belga

Elle faisait en fait référence à des déclarations du rabbin de l’armée israélienne qui avaient suscité la controverse en 2016 avant d’être remises dans leur contexte par l’intéressé. Le colonel Eyal Karim avait semblé justifier le viol de femmes non-juives en temps de guerre.

“Le viol comme arme en temps de guerre, constitue l’un de mes combats“, a affirmé la sénatrice.

La sénatrice dénonce une “instrumentalisation”

“Pour l’anti-raciste que je suis, c’est une accusation injuste et sans fondement. Née et ayant passé mon enfance au Maroc, où aucune différence n’existe entre marocains juifs ou musulmans, je n’ai connu ce terme d’antisémitisme qu’en arrivant sur le continent européen, où l’une des pires horreurs de l’histoire s’est produite“, a-t-elle ajouté.

La sénatrice s’étonne également du moment choisi par ces organisations pour révéler aux médias cette plainte, à quelques jours des élections.

“Honte à mes détracteurs qui instrumentalisent dangereusement l’antisémitisme dans l’objectif de faire taire toute critique à l’égard de la politique israélienne. Et je ne tolère aucun amalgame : la critique se porte sur la politique israélienne et non sur le peuple juif parmi lequel bon nombre luttent pour la paix et la solution à deux États. Et j’en ai rencontré lors de mon voyage en Palestine occupée. Il faut saluer leur courage“, a-t-elle encore dit.

Belga – Photo : Belga