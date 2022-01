La santé mentale des jeunes à l’épreuve de la crise : une centaine de mesures adoptées

Après six mois d’auditions, le parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) a adopté jeudi une centaine de recommandations pour améliorer la santé psychologique des jeunes.

Alertés par la dégradation de la santé mentale des 13-25 ans à l’occasion des confinements successifs, les parlementaires avaient entamé en mai dernier différentes auditions d’experts, de pédagogues, de psychologues, de spécialistes de l’enfance ainsi que les différentes administrations concernées.

Sur base de ce travail, les députés ont approuvé à l’unanimité une centaine de recommandations qui seront adressées au gouvernement.

“Sur une question aussi complexe et multifactorielle que l’état de santé des enfants et des jeunes, il n’y a pas une mesure phare. On parle ici bien d’une série de mesures”, a commenté Delphine Chabert (PS), députée au parlement, dans le 12h3o sur BX1+.

Parmi les exemples concrets de mesures, on retrouve notamment la volonté de :

– créer des cercles de parole pour les jeunes (à l’école ou en dehors) ;

– former les jeunes à la médiation par les pairs ;

– former la première ligne (professeurs mais aussi éducateurs) à reconnaître les jeunes en détresse psychologique

De la prévention avant tout

“Aujourd’hui, on ne peut pas soigner tout le monde”, alerte ce vendredi Sophie Maes, pédopsychiatre et cheffe de service de l’Unité pour adolescents au centre hospitalier le Domaine, dans le 12h30 sur BX1+.

Auditionnée au parlement, elle est aujourd’hui co-signataire avec plus de 80 collègues d’une nouvelle carte blanche sur la situation pédopsychiatrique à Bruxelles et dans le sud du pays. “Nous sommes totalement sans une situation catastrophique dans le secteur, d’où ce cri d’alarme”. Les jeunes patients sont de plus en plus nombreux mais les spécialistes et les places manquent dans les centres. “On se sait pas multiplier les places d’hospitalisation et donc il est important maintenant de mettre de la prévention en place en urgence pour arrêter ce flux de décompensation qui nous arrive.”

A.V. et Belga – Photo d’illustration : BX1