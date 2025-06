La réunion du MR a commencé sans le PS, Ecolo et DéFI

La réunion organisée par le MR au Parlement bruxellois pour définir une méthode de travail afin de tenter de fédérer des formations politiques autour de sa note de politique générale et, à terme, de constituer une majorité a commencé vendredi après-midi vers 15h15 au Parlement bruxellois.

Comme on s’y attendait, du côté francophone, seuls le MR et les Engagés se sont présentés. Du côté néerlandophone, cinq délégations sont présentes: Groen, Open Vld, Vooruit, CD&V et N-VA.

L’objectif de la réunion est de définir une méthode. Mais tout le monde ne voit pas les choses de la même manière sur la responsabilité à assumer en la matière.

■ À lire aussi : Après un an sans gouvernement, retour sur des négociations douloureuses et infructueuses

À son arrivée, le chef de file des Engagés, Christophe De Beukelaer, a regretté le veto posé par le PS, Ecolo et DéFI à l’égard de la N-VA, dont les Engagés sont partenaires au Fédéral. “C’est à regret car je pense qu’ils avaient leur place. Mais, au bout du compte, cela ne marche pas. Nous attendons de voir quelle est la méthode que propose le MR pour arriver à une majorité sans la N-VA”, a-t-il déclaré disant attendre jusqu’à lundi pour y voir clair.

Interrogé à ce propos, le Formateur MR David Leisterh n’a pas caché un certain agacement. “J’entends les Engagés fixer des deadlines au MR. Il est un peu facile de dire que le MR doit venir avec une piste… Je dis aux Engagés: attention. Nous sommes patients, mais qu’il y a des limites”.

Pour le reste, M. Leisterh a déploré que certains à gauche préfèrent “parler avec les communistes” plutôt que de “parler du fond avec sérieux” autour de la note de politique générale du MR, qui contient un certain nombre de chiffres.

Belga