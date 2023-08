La restauration de la façade avant du Palais de Justice débute ce lundi

Un jalon important pour la restauration du Palais de Justice de Bruxelles débute ce lundi : la restauration de la façade avant, côté Place Poelaert.

Au total, les travaux devraient durer deux ans et coûteront 31,7 millions d’euros. L’installation du chantier aura lieu au cours des prochaines semaines.

“Lorsqu’à la fin de l’année 2020, j’ai exprimé l’ambition de restaurer le Palais de Justice de Bruxelles et de le débarrasser de ses échafaudages après 40 ans, j’ai vu partout des doutes et de l’incrédulité. Et pourtant, aujourd’hui, les travaux de restauration commencent bel et bien“, se félicite Mathieu Michel, secrétaire d’État de la Régie des Bâtiments.

Travaux de la façade avant

Les travaux de la façade avant portent sur la restauration, non seulement de la façade en elle-même, mais également du péristyle et des menuiseries extérieures. La cour d’honneur (parvis) sera, par ailleurs, réaménagée et une grille, conforme au modèle historique, sera placée. Enfin, un plan lumière sera élaboré pour le Palais de Justice.

La façade avant du Palais de Justice (construite entre 1866 et 1883) est altérée par l’usure du temps et des dégâts d’humidité dus à des infiltrations d’eau. La restauration comprend le nettoyage, le contrôle et la réparation des matériaux pierreux. Cependant, un nombre minime de pierres devront être entièrement remplacées.

Pour la réparation ou le remplacement des matériaux pierreux – afin de conserver l’aspect d’origine du Palais de Justice –, des pierres taillées sur mesure provenant des carrières d’origine (principalement les carrières de Comblanchien dans la région française de Bourgogne et les carrières de pierre bleue à Soignies) seront utilisées.

Afin de prévenir de futures infiltrations d’eau après la restauration des façades, la plupart des joints entre les pierres seront également renouvelés. Les surfaces de pierres horizontales seront également recouvertes d’un revêtement étanche à l’eau (en plomb, mortier hydrofuge ou enduction PU).

Restauration du péristyle

La restauration se limitera donc ici à la réparation des zones abîmées et au rafraîchissement des couches de finition. L’ensemble retrouvera ainsi sa teinte d’origine.

L’objectif est de libérer le Palais de Justice de Bruxelles de ses échafaudages d’ici 2030.

