La région veut fournir de l’alimentation de qualité pour tous avec le plan Good Food 2

La phase 2 du plan Good Food a été lancée par la région, qui espère assurer à toute sa population l’accès à une alimentation de qualité. Le nombre d’entreprises certifiées bio devrait doubler d’ici 2030.

C’est dans le sillage de la crise sanitaire et des pénuries qui ont suivi que la région a lancé sa deuxième phase de son plan “Good Food”. L’objectif est d’améliorer la santé de toutes et tous, et offrir une meilleure résistance aux maladies, en produisant des aliments locaux et de qualité, a expliqué le ministre bruxellois de la Transition climatique et de l’Environnement, Alain Maron.

Cette nouvelle phase est structurée en 5 axes : intensifier et soutenir une production agroécologique à Bruxelles et en périphérie, développer des filières “Good Food” pour approvisionner Bruxelles, assurer la distribution d’une offre commerciale “Good Food”, assurer une alimentation “Good Food” pour tous et, enfin, réduire les pertes et gaspillages alimentaires.

Soutiens aux commerces

Les commerces solidaires seront soutenus, tout comme les restaurants sociaux, les coopératives ou les petits producteurs locaux. Le plan prévoit également d’aider les cantines à se convertir aux pratiques du “bien manger”, mais aussi de lancer des appels à projets dans les quartiers qui sont encore peu fournis en commerces d’alimentation de qualité.

“Bruxelles est essentiellement une région de consommateurs. Un commerce sur trois y est d’ailleurs un commerce alimentaire. Pour qu’en 2030 tous les Bruxellois aient accès à des aliments ‘Good Food’ dans tous les quartiers, à un prix abordable mais juste pour le producteur, il est essentiel de revoir la chaîne d’approvisionnement en profondeur. C’est l’objectif de cette stratégie ‘Good Food 2‘” a justifié le ministre Alain Maron.

Belga – Photo : BX1