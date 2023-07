La Région bruxelloise veut limiter les SUV

Une étude est commandée. Différentes pistes sont évoquées.

La ministre de la Mobilité bruxelloise, Elke Van den Brandt (Groen) a demandé une étude à Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement pour trouver des pistes en vue d’une limitation des SUV dans la capitale, indiquent ce vendredi matin nos confrères de la DH. Ce type de véhicules plus volumineux est en forte augmentation à Bruxelles. En 2022, ils représentaient près de 50% des nouvelles immatriculations. Selon la ministre “ils sont plus dangereux pour les personnes qui les entourent (leur impact est important dans les accidents et la visibilité est mauvaise pour les piétons) et polluent davantage”

Evidemment, les bases légales pour limiter ce type de véhicules doivent être solides. C”est tout l’objet de l’étude. Selon le Morgen, une interdiction de ces véhicules serait envisageable à proximité des écoles. Mais des exemples existent à l’étranger. Paris a par exemple décidé d’augmenter le prix des parkings pour ce types de véhicules. Une réforme de la taxation automobile à Bruxelles est également dans les cartons bruxellois. La limitation des SUV pourrait trouver une voie par cette porte.