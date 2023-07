La Région bruxelloise veut doter chacune de ses zones Natura 2000 d’un plan de gestion d’ici 2024

Les zones Natura 2000 sont un réseau européen de sites naturels remarquables dans lesquels les pays s’engagent à concilier protection de la biodiversité et activité humaine. A Bruxelles, le réseau Natura 2000 couvre 14% du territoire régional et compte une cinquantaine de sites, répartis en trois grandes zones : la forêt de Soignes avec ses lisières et la vallée de la Woluwe, au sud-est de Bruxelles (2071 ha), les zones boisées et ouvertes à Uccle (134 ha) et les zones humides et les zones boisées de la vallée du Molenbeek au nord-ouest de la Région (116 ha).

La gestion des sites Natura 2000

Conformément à la législation européenne, chaque site Natura 2000 dispose d’objectifs spécifiques de protection de la nature. Les plans de gestion Natura 2000 définissent les mesures concrètes à mener pour atteindre ces objectifs, en tenant compte des spécificités du site, naturelles et socio-économiques.

Trois nouveaux plans de gestion pour la zone de la vallée de la Woluwe ont été adoptés en première lecture par le gouvernement ce 22 juin. Ils seront soumis à enquête publique à la rentrée scolaire.

Reportage : Tatiana Stringat, Cyprien Houdmont, Charles Carpreau et Stéphanie Mira.